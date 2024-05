Premio RuralCiak, menzione speciale a Toscana per ‘Donne in agricoltura’

Era stato presentato per la prima volta a novembre nell’ambito de ‘La Toscana delle donne’

La Regione Toscana ha ottenuto la menzione speciale per il video ‘Donne in agricoltura’, che ha partecipato al concorso RuralCiak durante il Festival del giornalismo a Perugia.

Il video era stato presentato per la prima volta a novembre a Firenze, nell’ambito della rassegna ‘La Toscana delle donne’ – progetto della Regione Toscana ideato dalla Capo di gabinetto del Presidente della Regione Toscana – nel panel dedicato a ‘Donne, certificazione al femminile: riduzione del divario di genere. Le politiche regionali e delle imprese’.

Soddisfazione è stata manifestata dal Presidente della Regione che ha commentato dicendo che si tratta di un riconoscimento di cui la Toscana può andare fiera e un auspicio: la visione femminile dell’agricoltura deve tornare protagonista e continuare a crescere.

Felice per questo risultato la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare della Regione che ha sottolineato come le donne in agricoltura abbiano sempre avuto un ruolo fondamentale e oggi, che sono arrivate a rappresentare, intanto, il 32% in Toscana, passando dal ricoprire mansioni poco specializzate a posizioni di primo piano fino a diventare protagoniste nell’organizzazione e nella gestione delle aziende, sia arrivato il momento di comprendere il loro apporto strategico.

La Vicepresidente ha inoltre evidenziato come le imprenditrici agricole toscane siano spesso laureate, abbiano attività multifunzionali – vendita diretta, agriturismo, trasformazione dei prodotti, fattoria didattica e sociale – pratichino attività green come l’agricoltura biologica e abbiano, in generale, la tendenza a coniugare tradizione e innovazione.

Non solo, l’agricoltura, oltre ad essere un settore produttivo determinante, è uno dei comparti economici nel quale si registra il più alto tasso di imprenditrici smart, cioè attente all’innovazione.

Il video ‘Donne in agricoltura’ è la sintesi emozionante di tutto questo, ha concluso la Vicepresidente, e rappresenta inoltre un incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa e lavorare ancora perché, con le politiche regionali e il sostegno, cresca la presenza femminile in agricoltura, cresca il numero di tutte quelle donne che, abbattendo barriere e pregiudizi, guardano al futuro dotate di un importante bagaglio culturale e di molta esperienza, aprendo la strada ad un futuro più inclusivo, resiliente e sostenibile.