Ordine Medici Caserta. Giuramento di Ippocrate per 330 nuovi iscritti

Una cerimonia ricca di emozione quella del giuramento di Ippocrate per i neo iscritti all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta.

Gremita la sala dell’Hotel Plaza, che ha ospitato l’evento.

Un gran bel colpo d’occhio. Trecento i giovani medici, trenta gli odontoiatri, molte le donne, che, davanti al Consiglio Direttivo dell’Ordine, dopo la lettura del testo, prima in greco e poi in italiano moderno dottori, hanno pronunciato, tutti insieme, le parole “Lo giuro”.

Quattro i giurandi per la lettura della formula: Francesco Bove, Caterina Vitale, Chiara Orabona e Clemente Gagliardo.

Momento solenne, dunque, per il tradizionale evento che ha tenuto a battesimo i giovani medici. Una emozione amplificata ancora di più dalla numerosa presenza di familiari che non hanno voluto mancare e condividere con i loro ragazzi questo evento.

Ha sottolineato il Presidente Carlo Manzi:

Una bellissima festa, ma anche un rito obbligatorio previsto dal nostro codice deontologico.

Sono estremamente onorato ed emozionato poiché, per la prima volta, da Presidente, ho avuto il dovere di accogliere e avviare alla professione tanti giovani colleghi.

È bene festeggiare questo momento, perché è sempre bello vedere giovani colleghi medici ed odontoiatri che si avviano a prendere in mano la salute della popolazione, soprattutto di quella della nostra provincia.

Nello stesso tempo, non dobbiamo mai dimenticare che è un momento anche di riflessione. È un giuramento questo nel quale il medico si impegna per tutta la sua vita professionale ad agire in determinati modi per il decoro e la dignità della professione.