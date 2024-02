MPS torna al dividendo, Giani: ‘Segnale importante’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Non solo la Toscana, ma tutto il sistema – Paese ha bisogno di un Monte dei Paschi che torni ad essere protagonista della vita economica.

In questo senso la notizia che la banca è tornata a distribuire dividendi, e in anticipo sui tempi previsti, rappresenta un segnale importante e conferma quanto fosse giusta la battaglia, anche nei momenti più difficili, per difendere l’autonomia del Monte e sostenerne la capacità di ripresa.

Il mio plauso va oggi ai vertici di MPS, all’Amministrazione delegato e Direttore generale Luigi Lovaglio, al Presidente Nicola Maione, al Consiglio di Amministrazione e a tutti i dipendenti della banca.