Sci, il Comitato Campano Pugliese vince il Criterium Interappenninico

Concluse le gare all’Abetone: bissano l’oro la D’Antonio e Bevilacqua, seconda medaglia anche per la De Nunzio e argento per Rossiello

La squadra del Comitato Campano Pugliese ha conquistato 9 medaglie nelle gare del Criterium Interappenninico, che si è concluso oggi, 7 febbraio, all’Abetone, alle quali si aggiungono 3 ori della combinata vinti da Giada d’Antonio, ALL, Sofia De Nunzio e Matteo Bevilacqua, RAG, e l’argento di Tommaso D’Acunto per un totale di 13 medaglie.

Ancora una volta il Comitato Campano Pugliese, per il quarto anno consecutivo, si è confermato il migliore dei 10 comitati partecipanti in rappresentanza delle 14 regioni dell’Appennino vincendo il Trofeo consegnato al consigliere tecnico Stefano Bosio.

Oggi sono state conquistate altre 4 medaglie da atleti del nostro comitato nel secondo giorno di gare.

Hanno bissato la performance di ieri Matteo Bevilacqua del SAI e Giada D’Antonio del Vesuvio che hanno vinto il titolo rispettivamente nel Gigante categoria Ragazzi e nello Slalom Allieve.

Strepitosa la gara di Giada/Black Panther che ha conquistato l’oro con un distacco di ben 4” e 20 centesimi sulla seconda e addirittura 9”37 sulla terza classificata.

Nella categoria Ragazzi altre due medaglie tra i pali stretti grazie a Giovanni Rossiello del SAI che ha conquistato l’argento e a Sofia de Nunzio dello sci club Napoli, che ha vinto il bronzo e che ha fatto registrare il secondo miglior tempo nella seconda manche.

Tanti i risultati negli under 14 maschili a cominciare da Jacopo Mander dello sci club Napoli, in quarta posizione a 73 centesimi dal podio, per continuare con Tommaso e Lorenzo d’Acunto e del SAI che i sono piazzati rispettivamente quinto e ottavo e Simone di Florio del 3000 ski race al decimo posto.

Nella categoria femminile confermano la posizione del giorno precedente Anny Troiano del Posillipo al quinto posto e Lorenza Sommella del 3000 ski race in decima posizione.

Anche nella categoria allievi si è sfiorato il podio con Giancarlo Ferraro del SAI, a 43/100, che ha preceduto Antonio Di Mare del 3punto3 arrivato settimo.

Carola Maione del SAI, nella stessa gara, si è classificata al sesto posto.