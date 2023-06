Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato firmato a Nisida il protocollo operativo per la tutela e il supporto dei minorenni vittime di reato. Promosso dalla Procura per i minorenni e coordinato da Defence for Children International Italia, l’accordo rafforza la sinergia tra ASL Napoli 1, istituzioni, forze dell’ordine e servizi socio territoriali per definire misure di sostegno personalizzate.