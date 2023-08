Ministro Casellati sostiene candidatura UNESCO Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sostiene, mediante un messaggio indirizzato al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, l’iniziativa dell’Organizzazione GAL ‘La Cittadella del Sapere’, il cui Direttore Generale è Nicola Timpone, e del giornalista originario di Maratea Biagio Maimone, volta ad inserire l’Area Sud della Basilicata nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

A questa iniziativa hanno offerto il loro sostegno il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’Area Sud della Basilicata comprende 27 Comuni, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri, Lagonegrese e Maratea.

Il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa affermando:

La Basilicata ha tutte le carte in regola perchè associazioni, istituzioni, mondo economico e accademico lavorino nella stessa direzione per costruire insieme per ‘area Sud un futuro in continuità con la storia e la cultura di questa terra.

Di seguito il link del Profilo Facebook del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZAPwBpbaCHe3huH2wV2jYnD2xWkSVvV7wDy2ggFXGCmBC65evqMQBNfFZuZjDRWHl&id=100005080992726

Ha dichiarato Nicola Timpone:

Non vi è dubbio che la Regione Basilicata faccia vivere la cosiddetta ‘economia verde’ o più propriamente economia ecologica, che, oltre ad essere diventata una necessità inderogabile per la salvaguardia dell’ecosistema e, conseguentemente, del pianeta, nonché degli esseri viventi che lo popolano, tra cui l’essere umano, può essere considerata fonte di opportunità concrete per lo sviluppo umano.

Ha concluso Biagio Maimone:

La Basilicata può diventare un modello di green economy anche per le altre regioni italiane ed è per tale motivazione che chiediamo alle Istituzioni di voler partecipare al processo di inclusione e valorizzazione di tale Regione, la cui cultura è foriera di sviluppo sostenibile, che è lo sviluppo da realizzare per le generazioni attuali e per le generazioni del futuro.

La lettera del Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati fortifica, inoltre, il nostro intento di far vivere un legame solidale tra il Nord e il Sud della nazione italiana, spesso trascurato in quanto non ancora risolta l’atavica questione meridionale, che divide l’Italia in due.

‘Nord e Sud insieme contro la povertà e contro ogni forma di divisionismo sociale, che conduca al razzismo’ è lo solgan del nostro ‘Progetto di Vita’, che vuole un Sud protagonista.

Il sito www.progettodivitasud.it per il rilancio del Mezzogiorno sottolinea la necessità di unire le forze perché possa realizzarsi l’emancipazione del Mezzogiorno d’Italia, i cui beni naturali costituiscono risorse rilevanti per l’intera economia italiana e la sfida concreta alla crisi climatica.

Tale connubio solidale, a nostro avviso, potrà dar vita ad un percorso nuovo ed innovativo teso all’unificazione , nel contesto della nazione italiana, di quei territori che il corso della storia ha tenuto distanti, ciascuno chiuso nella propria cultura sociale, politica ed economica: chiusura e distanza che ha svantaggiato economicamente il Sud Italia.

Desideriamo vivamente promuovere una nuova cultura della nazione, che inglobi e non divida, considerato, altresì, l’avvento di una nuova forma di economia, definita green, in quanto pone al centro il rispetto della natura e del creato, al fine di evitare che venga danneggiato, in modo irreversibile, l’ecosistema.