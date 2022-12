Lombardia, il Lomazzo Calcio premiato in Consiglio regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

I primi 115 anni del Lomazzo Calcio sono stati celebrati oggi, 6 dicembre, in Consiglio regionale, dove il Presidente Alessandro Fermi ha consegnato un riconoscimento alla delegazione della società sportiva comasca guidata dal Presidente Luca Rossetti.

Ha sottolineato il Presidente Fermi:

Realtà come il Lomazzo Calcio sono oggi di straordinaria importanza per il ruolo e l’importanza che rivestono, non solo in ambito sportivo ma anche sociale.

Per l’attenzione che dedicano ai ragazzi e ai giovani aiutandoli a crescere all’insegna di principi e valori sani, dirigenti e allenatori meritano un grande grazie che come istituzione vogliamo oggi testimoniare loro, insieme all’orgoglio di vedere un’altra eccellenza dello sport e del calcio comasco tornare a risplendere e a ottenere successi significativi.