Concerto dell’Immacolata alla Reggia di Caserta

Nella Cappella Palatina l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica Campana

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

Festa dell’Immacolata in musica alla Reggia di Caserta. L’8 dicembre alle 17:30, nella Cappella Palatina del Palazzo reale, si terrà il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana.

L’iniziativa rientra nell’ambito del ‘Bando di valorizzazione partecipata’ del Museo, l’avviso pubblico che consente ogni anno a decine di realtà del mondo dell’associazionismo, delle istituzioni pubbliche e private, dell’arte e della cultura di co-progettare l’offerta di fruizione della Reggia di Caserta.

Programma:

Giuseppe Carotenuto, violino

Luca Improta, viola

Daniel Somogyi-Toth, direttore

I musicisti eseguiranno: Oderigi Lusi | Come un balenìo, meditazione per orchestra liberamente ispirata a ‘La Ballata del Vecchio Marinaio’ di Samuel Taylor Coleridge nel 200° anniversario dalla nascita – prima esecuzione assoluta; Max Bruch | Doppio Concerto per violino, viola e orchestra in mi minore op. 88; Ludwig van Beethoven | Sinfonia n. 5 op. 67 in do minore.

L’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento al Museo, riduzioni e gratuità come per legge.