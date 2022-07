Lazio, D’Amato: ‘Trasporto farmaci e organi con droni nuova frontiera’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’utilizzo dei droni per il trasporto dei farmaci, degli organi e del plasma, rappresenta una vera e propria innovazione che colloca il Servizio sanitario regionale all’avanguardia in Europa poiché esperienze di prototipi avanzati le stanno eseguendo in Germania.

Il protocollo firmato oggi con ENAC e ADR è il frutto della delibera di Giunta che ho firmato insieme al collega Mauro Alessandri ed oggi ha visto il suo compimento nel protocollo firmato dal presidente Zingaretti.

Il Lazio ha programmato l’utilizzo dei droni nella Missione 6 del nuovo PNRR soprattutto nelle aree interne o nei momenti di grande emergenza.