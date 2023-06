Laurea ad honorem a Fauci e Rappuoli, apprezzamento di Giani e Bezzini

Consegnata ai due ricercatori dal Rettore dell’Università di Siena

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Grande apprezzamento per la scelta dell’Università di Siena di conferire la laurea ad honorem in medicina e chirurgia a due grandi personalità della scienza e della ricerca come Anthony Fauci e Rino Rappuoli è stato espresso dal Presidente della Regione Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Sottolineano Giani e Bezzini: