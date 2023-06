Calcio a 5, Eboli campione d’Italia

La cittadina della Piana del Sole entra nella storia del Calcio a 5 e, per la prima volta, una squadra campana si aggiudica il tricolore

Ore 19:42 del 17 giugno 2023, volendo scomodare Carlo Levi, lo scudetto si ferma a Eboli (SA) e, per la prima volta, un roster campano si laurea campione d’Italia.

Che fosse un anno d’oro per le compagini campane si era capito da subito, 4 su 16 erano al nastro di partenza.

Il Futsal Napoli ha dominato la regular season, salvo incepparsi nei playoff e perdere in semifinale contro Eboli, che ha poi sfidato l’Olympus Roma, annientandola con una doppia vittoria che ha reso inutile la terza gara.

Mentre la Coppa Italia è stata vinta, contro ogni pronostico, dal Real San Giuseppe, che poi è l’unico roster campano a non aver preso parte ai playoff, grazie ad un arbitraggio che definire “strano” è un eufemismo proprio contro Roma, con tre espulsi e 10 ammoniti.

Per quel che riguarda la cronaca del match, la prima frazione termina a reti inviolate, nonostante i romani abbiano cercato il gol con più convinzione.

L’incontro si sblocca al settimo della ripresa, quando Fantecele va via sulla destra e inventa un assist sul secondo palo per Guilhermao, che ringrazia e deposita in rete. Passano due minuti e Venancio raddoppia.

Roma corre ai ripari e schiera il portiere di movimento e, ai meno quattro, Sacon, come nella gara d’andata, accorcia le distanze.

Solo 217 secondi dividono Eboli dalla Storia e vengono gestiti ottimamente dalle volpi.

Il suono della sirena scatena la festa dei tifosi ebolitani presenti al Palasport di Cisterna di Latina e a quelli che hanno seguito la diretta Sky al Pala Sele su un maxi schermo.

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Di Eugenio, Marcelinho, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Humberto, Isgrò, Schininà, Sacon, Cerulli. All. D’Orto

Feldi Eboli: Dal Cin, Venancio, Restaino, Guilhermao, Calderolli, Caponigro, Braga, Fantecele, Baroni, Vavà, Selucio, Pasculli.

All. Samperi

Marcatori: 7’27” s.t. Guilhermao (F), 9’20” Venancio (F), 16’23” Sacon (O)

Ammoniti: Tres (O), Marcelinho (O), Sacon (O), Caponigro (F)

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Marco Moro (Latina) Crono: Mario Certa (Marsala)

Albo d’oro Serie A maschile

1984 Roma Calcetto, 1984/1985 Roma Calcetto, 1985/1986 Ortana, 1986/1987 Marino, 1987/1988 Roma RCB, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Roma RCB, 1991/1992 BNL Roma, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 BNL Roma, 1995/1996 BNL Roma, 1996/1997 BNL Roma, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Torino, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Roma RCB, 2001/2002 Prato, 2002/2003 Prato, 2003/2004 Arzignano, 2004/2005 Perugia, 2005/2006 Arzignano, 2006/2007 Luparense, 2007/2008 Luparense, 2008/2009 Luparense, 2009/2010 Montesilvano, 2010/2011 Marca, 2011/2012 Luparense, 2012/2013 Marca, 2013/2014 Luparense, 2014/2015 Pescara, 2015/2016 Asti, 2016/2017 Luparense, 2017/2018 Acqua e Sapone, 2018/2019 Italservice Pesaro, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/22 Italservice Pesaro, 2022/23 Feldi Eboli