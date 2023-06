Oroscopo dal 19 al 25 giugno 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, arriva l’estate 2023, infatti mercoledì 21 giugno con l’ingresso del Sole in Cancro, ufficialmente entrerà la stagione che, per antonomasia, ci rende accoglienti e romantici e saremo tutti influenzati dalle caratteristiche del Cancro.

La prossima settimana, che va dal 19 al 25 giugno, è divisa in due parti; da lunedì 19 a mercoledì 21 saranno sostenuti tutti i segni d’aria, dal 22, i segni di acqua, questo grazie al Sole che lascia i Gemelli, per entrare nel segno più introverso e affettuoso dello zodiaco, quello del Cancro, appunto.

Per i segni d’acqua inizia la nuova stagione dell’amore; avranno, infatti, a loro favore Saturno e Nettuno, che, a turno, proteggeranno tutti i gradi del segno.

Altri grandi favoriti i segni di fuoco, che, grazie a Marte e Venere nel Leone sentiranno fortemente il richiamo della passione e dell’amore, non quello romantico e dolce del Cancro, ma un grido ruggente ed istintuale, che deve essere ben incanalato, mi raccomando.

I segni di Terra sono sostenuti da Urano, Mercurio e Plutone, che staziona per i prossimi mesi negli ultimi gradi del Capricorno, garantendo ai nati di questo segno e a quelli della Vergine e del Toro un grande intuito e protezione dagli errori, oltre che una serie innumerevole di scombussolamenti, quasi sempre positivi.

Ariete

Cari Ariete, settimana di cambiamenti. Con il Sole quadrato dal Cancro in famiglia e nel lavoro dovrete fare di più per farvi ascoltare e saranno necessari maggiori chiarimenti. Sapete, da sempre, che giugno per voi è un banco di prova, dovete essere molto coraggiosi per quanto riguarda la sfera professionale. Valutate bene i pro e i contro di un possibile progetto, pensandovi disponibili anche a dei sacrifici.

Fortunate, invece, le amicizie, gli incontri, ma non quelli che provengono dal passato, dove dovreste temere la fregatura. Bisogna mettersi i guantoni e combattere; vi basteranno poche riprese per far capire a tutti che potete solo vincere.

Toro

Cari Toro, la settimana vi vede coinvolti a ridiscutere di accordi e soluzione giuste sul lavoro. Le giornate del 24 e 25 giugno sono fortunate per prendere importanti decisioni di vita: un matrimonio, una convivenza, un figlio o un trasferimento.

Venere negativa nel Leone vi potrebbe creare qualche disagio su cose che si trascinano da tempo, e che sarebbe ora di sistemare. Va meglio per le coppie consolidate, che avranno un ritorno di afflato e avventure emozionanti.

Nei prossimi giorni impegnatevi a difendervi da critiche sgradite e fuori misura da chi cerca di condizionarvi con giudizi non richiesti. Affrontateli in maniera franca e precisa, la vostra vita migliorerà sicuramente.

Gemelli

Cari Gemelli, anche se questa settimana il Sole lascerà il vostro segno, entrerà, però, nella vostra seconda casa solare, ossia del denaro, delle entrate e dei benefici economici, quindi organizzatevi e riscuotete. La prossima settimana dovrete essere concreti e pratici, essa vi può regalare delle soddisfazioni sul piano sentimentale: l’amore, infatti, arriva con allegria.

Anche con la famiglia e i figli potrete attivare un dialogo fondamentale per il successo delle vostre relazioni e su cui state lavorando in questi giorni. Non badate a quell’inquietudine che vi viene da Saturno e Nettuno ostili dai pesci, o meglio, siate lungimiranti, ma non pessimisti ed introversi, non è da voi.

Cancro

Cari Cancro, questa è la settimana in cui sarete i protagonisti assoluti dello zodiaco, ecco la grinta e la voglia di vivere. Prenderete le situazioni di petto e sarete sicuri del vostro operato. Potrete avvertire la fatica di dovervi imporre, cosa che, per voi, non è mai facile. Saturno vi dona tanto coraggio e forza e quel credere in voi stessi che spesso vi manca.

Questa settimana, ma anche per l’intera estate, sarà tutto divertente, punterete il vostro fascino sui piccoli gesti e sulle sensazioni che potreste innescare. Nelle prossime giornate vi sentirete più sicuri in amore. Sul lavoro non mancherà la stima di chi vi sta intorno; sarà lì che vi accorgerete di essere inarrestabili.

Leone

Cari Leone, Venere e Marte nel segno, vi spingono a prendere decisioni importanti, avventate per certi versi, che riguardano il futuro. Questa settimana vi vede concentrati su di un progetto o un cambiamento lavorativo.

Lunedì 19 è una giornata splendida, piena di soddisfazioni sul lavoro. La passione sarà il centro dell’intesa con il partner, su cui far ruotare tutto, per innamorarvi e dare alla vostra storia d’amore ciò che tutti chiamiamo futuro. Sarete comunicativi, con quella marcia in più. Anche i single potranno trovare l’amore. La settimana è una parte della vostra vita piena di doni, che potrebbe regalarvi momenti veramente importanti, cruciali ed indimenticabili.

Vergine

Cari Vergine, Urano nel segno crea energia ma tanto stress nel seguire le imprevedibilità quotidiane a cui siete sottoposti; purtroppo non posso che ribadirvi che tutto questo continuerà. Potreste essere chiamati a risolvere il problema ‘casa’ come: traslochi, compravendite, affitti.

Riuscirete a trovare tempi e spazi per l’entusiasmo e la lucidità mentale per progettare nuove iniziative e nuove avventure. In famiglia c’è qualche preoccupazione da affrontare, con alti e bassi quotidiani, magari qualche bisticcio, per poi riappacificarsi con tanta tenerezza. Sforzatevi di comunicare di più, cercate di non usare troppo i vostri modi spicci, che se non offendono chi vi ama, spesso lo feriscono.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana per voi prevede esami in arrivo e impegno lavorativo, che aumenta il vostro rendimento. Qualche bisticcio anche tra le coppie più consolidate, tra il 24 e il 25 giugno. I single puntino su mercoledì per incontrare una persona speciale.

Una buona forma fisica e tanta allegria vi faranno iniziare al meglio l’estate; siate creativi e dinamici, soprattutto dal punto di vista professionale. Se poi avrete la sensazione di dover combattere, fatelo, ma con le arti della diplomazia, in cui siete abilissimi, anche se non ve ne rendete conto.

Scorpione

Cari Scorpione, con il Sole in Cancro da mercoledì 21 giugno per voi cambia tutto; il trigono dell’astro solare vi regala un mese di serena e gioiosa attività, avrete una marcia in più e quel favore celeste che, nelle ultime settimane, vi era mancato.

Sono molti quelli che tra voi stanno pensando al futuro, cosa che non vi capita spesso, ma siete e vi sentite diversi. Marte potrebbe farvi innamorare perdutamente e farvi abbandonare senza riserve. Un conto a parte sono le amicizie; cercate di ascoltare veramente gli amici più fidati, quelli già collaudati, che vi vogliono bene e che sapete essere disinteressati.

Sagittario

Cari Sagittario, la famiglia va veramente bene, con i due pianeti in Leone; attrezzatevi per trovare strategie possibili sia in famiglia, che in amore, per uscire da situazioni complicate. Lunedì 19 giugno è la giornata adatta per portare avanti una trattativa.

Se vivete una nuova relazione, sappiate che il sentimento sta maturando e il sentirvi coppia può rendervi più tranquilli verso il futuro. I single hanno bisogno del proprio spazio e amano la libertà, almeno così dicono, ma non per molto ancora. È importante che programmiate la vostra estate; vi donerà gioia il solo progettarlo, poi si vedrà.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi chiede di non ascoltare chi critica le vostre iniziative, dovrete prestare un po’ di attenzione alle spese, alle relazioni, alle parole. Tutto nero? No, questa settimana vi regalerà un segreto svelato, una notizia che vi aiuterà a dare un senso preciso ad eventi fino ad ora oscuri o poco chiari.

Affrontate discussioni e giudizi senza tremare. Il sole opposto vi toglie l’energia della rivalsa, il desiderio di combattere per i vostri ideali; non pensateci, durerà poco. Anche la vita di coppia comporterà qualche sacrificio, ma voi siate ottimisti riguardo al futuro. Attenzione a qualche amicizia, che potrebbe rivelarsi ambigua.

Acquario

Cari Acquario, dovete rimettere ordine e fare spazio nella vostra vita. Ciò che nasconde un significato più profondo può aiutarvi a superare situazioni contrastanti. La prossima settimana sarete impegnati a lasciare da parte quello che non è necessario.

Qualche buona notizia è in arrivo. Anche per i cuori solitari e le coppie consolidate stanno arrivando delle aperture inattese. Molti di voi hanno bisogno di vita sociale, di rinnovare la prospettiva in merito ai sentimenti, con cambiamenti positivi, che sono essenziali.

Pesci

Cari Pesci, la settimana si tinge di tante novità. Anche in amore cambia il cielo e si risveglia il cuore; progetterete scelte importanti, con persone reali, concrete e sincere con cui costruire un futuro insieme. I single possono ricevere una bella risposta.

Se siete in coppia ritagliatevi qualche momento intimo per divertirvi e riscoprire il lato piacevole e frivolo della vita in attesa delle belle novità in arrivo. Una sensibilità nuova potrebbe portarvi una storia d’amore nata per durare a lungo. Le amicizie saranno in rialzo.