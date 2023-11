La Biblioteca Nazionale di Israele apre ai lettori

Israele: ‘Popolo del Libro’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Nonostante la guerra imposta a Israele con il barbaro attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre, la Biblioteca Nazionale di Israele, NLI, ha aperto la sua nuova sede per lettori e ricercatori a partire da domenica 29 ottobre 2023.

Questo, dopo che l’NLI avrebbe dovuto tenere un’apertura celebrativa tanto attesa il 17 – 18 ottobre, con l’apertura al pubblico la settimana successiva.

La nuova Biblioteca, finanziata grazie alla generosità della Fondazione Yad Hanadiv-Rothschild, della Famiglia Gottesman di New York e di molti altri donatori, si trova a Gerusalemme, all’incrocio tra Kaplan Street e Ruppin Boulevard, di fronte alla Knesset e adiacente al Museo di Israele.

Lo spettacolare edificio di 11 piani – una nuova icona nel panorama urbano di Gerusalemme – si estende su una superficie di circa 46.000 mq, con sei piani fuori terra e cinque piani interrati.

I lettori potranno accedere alle principali sale di lettura situate al centro della Biblioteca, progettate per ospitare 600 persone, che possono navigare, leggere e studiare gratuitamente.

La Biblioteca ospita milioni di oggetti tra cui oltre quattro milioni di libri, giornali storici, fotografie, circa 1.500 collezioni e archivi personali, migliaia di mappe antiche, decine di migliaia di manoscritti, manifesti e altri oggetti effimeri, dischi e nastri, nonché milioni di documenti digitalizzati, registrazioni musicali e molti altri tesori .

Attualmente la Biblioteca è aperta dalla domenica al giovedì dalle 9:00 alle 16:00 e chiusa il venerdì, fino a nuovo avviso. L’ingresso avviene tramite l’ingresso principale da Kaplan Street.

Il personale della biblioteca è a disposizione per fornire servizi e sono disponibili visite gratuite alla sala di lettura principale durante la prima settimana di apertura.

A partire da novembre, la Biblioteca offrirà visite gratuite per gli sfollati dal confine settentrionale e meridionale, per presentare l’imponente architettura dell’edificio, le sale di lettura, le mostre, le opere d’arte, l’esperienza dei visitatori e altro ancora.

Sono previsti anche laboratori e sessioni per bambini, compatibilmente con la situazione della sicurezza. Inoltre, ogni mercoledì a mezzogiorno sono disponibili visite guidate gratuite per il pubblico, in inglese, previa registrazione online.

Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, la Biblioteca intende aprire gli ampi spazi della galleria, esponendo i più importanti tesori rari del popolo ebraico e della società israeliana, insieme ad oggetti provenienti dalle collezioni di Islam e Medio Oriente e di Studi umanistici della Biblioteca.

Il nuovo edificio comprende anche un auditorium da 480 posti dove si svolgeranno concerti, conferenze e altri eventi culturali; un centro visitatori che presenta l’esperienza della Biblioteca attraverso una ‘passeggiata sonora’ interattiva con immagini su uno schermo LED lungo 20 metri; un ristorante; e una libreria che offre libri e regali unici con il marchio della Biblioteca.

Anche questi saranno disponibili non appena le condizioni lo consentiranno.

I visitatori della nuova Biblioteca Nazionale d’Israele potranno ammirare opere d’arte di importanti artisti israeliani e internazionali, tra cui due opere appena donate di Marc Chagall, due opere dell’artista britannico Edmund de Waal, nuove opere create appositamente per il nuovo edificio dall’artista israeliano artisti Gali Cnaani, Sigalit Landau, Michal Rovner, un’importante opera di Yechiel Shemi e altri ancora.

Di fronte all’edificio si trova una monumentale scultura in pietra, Lettere di Luce, di Micha Ullman, basata sull’antico testo cabalistico Sefer Yetzira, Libro della Creazione.

Questa importante scultura è incentrata sulle 22 lettere dell’alfabeto ebraico scolpite nella pietra, con luci e ombre che rispondono all’angolazione in continua evoluzione dei raggi del sole.

Le aree pubbliche circostanti presentano piante e alberi appositamente selezionati che celebrano la vegetazione ricca e variegata di Israele e il paesaggio che riflette i terrazzamenti naturali di Gerusalemme.

Il nuovo edificio della Biblioteca Nazionale d’Israele è stato progettato dallo studio di architettura svizzero di fama mondiale Herzog & de Meuron, noto per le sue opere in tutto il mondo come la Tate Modern di Londra; l’Elbphilharmonie di Amburgo; lo Stadio Nazionale, Nido d’Uccello, di Pechino e molti altri. L’architetto esecutivo è stato Mann Shinar.

Il sostegno per il nuovo edificio è arrivato dal governo dello Stato di Israele in collaborazione con Yad Hanadiv, dalla Fondazione Rothschild, dalla famiglia Gottesman di New York e da molti altri donatori provenienti da Israele e dall’estero.

I costi di costruzione ammontavano a 845 milioni di shekel, di cui l’86% dei costi totali di costruzione sono stati finanziati dai donatori.

Informazioni sulla Biblioteca Nazionale d’Israele

La Biblioteca Nazionale d’Israele, NLI, è l’istituzione dinamica riguardante la memoria del popolo ebraico di tutto il mondo e per gli israeliani di ogni provenienza e fede.

Essendo la principale biblioteca di ricerca israeliana, le collezioni della NLI includono la più grande raccolta al mondo di testi giudaici, nonché collezioni di livello mondiale di manoscritti ebraici e islamici, mappe antiche, libri rari, fotografie, archivi comunali e personali e altro ancora.

La NLI incoraggia un pubblico diversificato in Israele e in tutto il mondo a impegnarsi con i suoi tesori attraverso iniziative educative, culturali e digitali innovative, nonché attraverso un nuovo edificio storico che riflette i valori fondamentali di NLI di democratizzazione della conoscenza e di apertura delle sue risorse al pubblico più ampio possibile.