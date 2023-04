‘Il segreto delle favole’, videoclip del nuovo singolo di Nic Gong

Estratto dall’omonimo primo album

Disponibile il videoclip del singolo ‘Il segreto delle favole’, su tutte le piattaforme digitali dal 07 aprile 2023, estratto dal primo album del cantautore trentino Nic Gong, distribuito da (R)esisto Distribuzione.

Le immagini del video sono state estrapolate dal lungometraggio francese del 1973 ‘The fantastic planet’, disegnato da Roland Topor che l’ha sceneggiato assieme al regista René Laloux.

Così l’artista presenta il brano:

La canzone è nata da un evento drammatico successo molti anni fa… L’analisi che feci scrivendo le strofe descriveva quello che in quel momento stavo provando e cercava di giustificare quello che non riuscivo a capire. Nel corso degli anni ho capito che il vero messaggio della canzone era un altro e con il video mi sono divertito a dare un senso più ampio a quanto era successo e che in genere accade per ogni cosa. Ovvero che tutto è relativo e quello che sembra essere vero non lo è in senso assoluto. Non esistono eroi che vengono a salvarci perché, semplicemente, siamo noi stessi gli unici che hanno questo potere. Abbiamo tutti gli strumenti per risolvere ogni volta il problema che ci si pone davanti, solamente, abbiamo perduto la conoscenza ancestrale che ci permetteva di farlo. Siamo esseri speciali e non esiste niente che non possiamo fare o creare, siamo esseri divini e la scintilla che ci ha creati, probabilmente, ha creato ogni cosa.

Nic Gong è il nome d’arte di Nicola Bertolini, musicista attivo da diversi anni nella scena trentina.

Nel corso della sua carriera si è dedicato a diversi progetti musicali. Ha fatto parte del gruppo Too much Bunnies come cantante, bassista e autore. Dopo lo scioglimento della band, prima come contrabbassista in un progetto folk, è attualmente bassista e collaboratore del progetto di cantautorato ‘V.edo’.

Le numerose esperienze e influenze musicali lo portano alla fondazione del progetto solista ‘Nic Gong’ che raccoglie canzoni e suoni dell’intera carriera di Nicola, un punto di partenza che coincide con il risveglio artistico, dopo una ricarica energetica durata quasi 10 anni.

Un progetto di musica pop con note cantautorali e sonorità che si rifanno a un linguaggio post rock.

Anticipato dal singolo ‘Giostra Instabile’, esce in CD ed in digitale il 10 maggio 2019 ‘Il segreto delle favole‘, il primo album da solista, prodotto e registrato sotto la direzione artistica dell’etichetta indipendente (R)esisto e Massaga Produzioni, collaborando con i musicisti Edoardo Vergara e Massimiliano Peri, con la guida del produttore artistico Michele Guberti e il master curato dal noto produttore Manuele Fusaroli: The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Nada, Luca Carboni, Nada, Nobraino, Le luci della centrale elettrica.