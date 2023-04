Cinebus 2023: a Napoli e Roma per il festival del cinema in movimento

Il festival del cinema in movimento sarà il 14 aprile in piazza Dante a Napoli e il 15 aprile in piazza del Popolo a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna il Cinebus il primo festival del cinema in movimento con due tappe: a Napoli, in Piazza Dante venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e a Roma, a Piazza del Popolo sabato 15 aprile 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Il progetto dal titolo Social World Film Festival – School Hub, incubatore dedicato al sociale per le scuole attraverso il cinema e l’audiovisivo, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per le scuole, sostenuto dal Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato selezionato tra centinaia di progetti a livello nazionale e ora si appresta alla fase operativa.

Il Cinebus prevede numerose attività per la formazione all’immagine a bordo di un truck itinerante, attuato da operatori, formatori e professionisti specializzati nel settore, con l’obiettivo principale di avvicinare le persone al mondo del cinema.

Proiezioni

Visione condivisa delle 12 opere proventi da diverse nazioni dall’Italia all’Estonia, alla Russia agli USA, e ancora alla Germania e alla Svizzera, in concorso alla selezione Smile e fuori concorso alla selezione School della XII edizione del Social World Film Festival.

Realtà virtuale

Visione di opere cinematografiche in realtà virtuale per un’esperienza audiovisiva innovativa, in collaborazione con The Virtual Reality Production.

Street Casting

Casting a bordo del truck per la ricerca di nuovi volti per il cinema e la TV, in collaborazione con il casting director Emanuele Donadio.

Voce e Doppiaggio

La voce come strumento di comunicazione: incontro con gli speaker di RPZ per la realizzazione in diretta dello spot del Cinebus, in collaborazione con RPZ – Radio Punto Zero.

Il rapporto attore – agente

Incontro – masterclass con l’attore Giuseppe Pirozzi, aka Micciarella nella serie ‘Mare Fuori’, e l’agente cinematografico Giuseppe Mastrocinque, in collaborazione con Università del Cinema e Pm5 Talent.

Trucco cinematografico

Esperti make-up artist truccheranno sul posto i partecipanti a dimostrazione del loro lavoro nel campo cinematografico, in collaborazione con HM make up.

Regia e cinematografia

Esercizi e attività con la macchina da presa, microfoni e parco luci per ricreare il set cinematografico, in collaborazione con Paradise Pictures.

Lo Stunt al cinema

Movimento scenico ed effetti speciali nel cinema con lo stunt coordinator Carlo Conte, in collaborazione con Università del Cinema.

Attori e recitazione

Workshop con informazioni base per l’apprendimento delle migliori tecniche di recitazione, in collaborazione con Università del Cinema.

In entrambe le date ci saranno inoltre giochi e attività per tutti, e consegna di gadget ricordo. L’ingresso a tutte le attività proposte per il CineBus è totalmente gratuito e libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.