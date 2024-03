‘Il corpo – Primo studio’ al Teatro La Goldonetta

In scena il 28 marzo a Livorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 28 marzo, alle ore 21:00, presso il Teatro La Goldonetta di Livorno andrà in scena ‘Il corpo – Primo studio’, spettacolo teatrale promosso dallo SPI CGIL Toscana in collaborazione con lo SPI CGIL di Livorno dedicato al centenario dell’uccisione per mano fascista di Giacomo Matteotti.

Sul palco saliranno Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Protagoniste della storia Velia, Anna, Julka e Margherita, donne che hanno legato il proprio destino a quello dei loro uomini: Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Riccardo Nencini, vede alla regia Matteo Marsan.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni contattare, dalle 8:30 alle 12:00, Ignazio Piludu dello SPI CGIL Livorno:

cell. 348-3420894

ipiludu@livorno.tosc.cgil.it

Teatro La Goldonetta

via Mayer, 29

Livorno