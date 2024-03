Periferie inclusive: 1,2 mln per la disabilità a Napoli

I progetti saranno operativi in tutte le Municipalità con una durata dai 12 ai 24 mesi

Un milione e duecentomila euro per 15 progetti di altrettante associazioni del terzo settore che si impegnano per la disabilità, arrivano a Napoli da un fondo del Ministero per la Disabilità.

Su tutto il territorio cittadino sanno realizzate attività culturali, sportive, ludiche, formative ed inclusive per garantire a bambini, ragazzi ed anche adulti occasioni di socialità, impegno e svago che normalmente sono loro precluse per mancanza di risorse e personale necessario.

L’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese, dichiara: