IA e governance. Sfide per l’Europa nell’era digitale

Incontro in programma l’8 settembre a Esperienza Europa – David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, organizza ‘Intelligenza artificiale e governance. Le sfide per l’Europa nell’era digitale’, un incontro sul tema della governance dell’IA con rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali e del mondo dell’Università, della ricerca e dell’industria.

Il 14 giugno 2023 il Parlamento europeo ha approvato, prima istituzione al mondo, la normativa sulla governance dell’Intelligenza artificiale con l’obiettivo di bilanciare l’innovazione e la protezione dei diritti dei cittadini.

In questo contesto, ed in vista del proseguimento dell’iter legislativo in sede europea, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione organizzano un evento di confronto con le parti interessate.

I lavori, che si terranno domani venerdì 8 settembre dalle 10:00 alle 12:00, presso Esperienza Europa – David Sassoli, Piazza Venezia, 6c, a Roma, saranno introdotti dall’eurodeputato Brando Benifei (S&D – PD), relatore della normativa sull’Intelligenza artificiale approvata dal Parlamento europeo.

L’evento conta, inoltre, sulla partecipazione dei deputati europei Nicola Procaccini (ECR – FdI) e Anna Bonfrisco (ID – Lega), di Roberto Viola, direttore generale della DG Connect della Commissione europea, di Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, di Giorgia Abeltino di Google, di Maurizio Mensi, della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Alessandra Santacroce di IBM Italia e di Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

L’evento sarà aperto dai dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione. Modera Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche.