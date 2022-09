Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il successo della prima edizione tra aprile e maggio 2022, i Green Jobs tornano in Campania: è pronta a partire la seconda tornata del percorso formativo ‘Green Jobs 2022: gestione dei rifiuti tra legge e tecnica’, nuovamente organizzato da CONAI in partnership con il Consorzio Promos Ricerche – cui aderiscono l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università degli Studi di Salerno, l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ e l’Università degli Studi del Sannio, oltre al CNR e al CEINGE – e la Scuola di Governo del Territorio.

È la sesta edizione dei Green Jobs che il Consorzio organizza nelle regioni del Centro-Sud, ed è rivolta agli under30 della Campania laureati nei settori delle scienze biologiche, mediche e farmaceutiche, dell’ingegneria, dell’architettura, dell’economia, della giurisprudenza, delle scienze fisiche e chimiche, delle scienze agrarie, forestali e ambientali, della geologia.

Nuovamente patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, il corso si terrà in modalità e-learning in diretta, attraverso una piattaforma che consentirà l’interazione tra docenti e alunni. È gratuito e aperto a 80 partecipanti, con l’obiettivo di aiutarli a trovare lavoro nel settore della transizione ecologica e dell’economia circolare.

Commenta il Presidente CONAI Luca Ruini:

Abbiamo ideato i Green Jobs ormai tre anni fa. Questi percorsi formativi sono nati per promuovere sensibilità e competenze nel campo dell’economia circolare sul territorio, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, che ancora scontano qualche ritardo in questo settore.

Sarà la formazione a permetterci di vincere le sfide sostenibili che aspettano il nostro Paese: ne siamo convinti.

Ecco perché conoscenze interdisciplinari e approfondite sono indispensabili per chiudere davvero il cerchio, anche alla luce delle scadenze legate a PNRR, iniziando a guardare alle nostre città come a vere e proprie miniere urbane che producono risorse, non rifiuti.