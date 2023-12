Giani su ok Commissione Via Vas al progetto Darsena Europa di Livorno

Il Presidente: ‘Passo che ci avvicina al futuro’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una grande soddisfazione in questa fine anno. L’ok della Commissione Via Vas al progetto della Darsena Europa segna un passo che ci avvicina al futuro. Prende concretamente il via un progetto cruciale per l’economia della Toscana, che rilancia il porto di Livorno sulle grandi vie di navigazione internazionali.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani commenta il semaforo verde per la Darsena Europa nel porto di Livorno, acceso dalla Commissione Via Vas, che dà il via all’appalto dei lavori, per altro già in corso, e fermo in attesa delle ultime autorizzazioni.

Prosegue Giani:

Siamo di fronte a un’opera da 500 milioni complessivi. La Darsena Europa rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo della città di Livorno, della regione e per l’intero territorio nazionale. È l’altra opera fondamentale di questa legislatura, insieme al sottoattraversamento dell’Alta velocità di Firenze. Questo ok dalla Commissione Via Vas ci consente di mettere in spesa i 200 milioni di euro che rappresentano il più grande contributo per un’opera che la Regione abbia mai impegnato e che fa della Regione, col Ministero, la sua principale finanziatrice. Ad anno nuovo potranno riprendere i lavori.

Ad oggi il porto di Livorno, uno dei primi scali in Italia per quantità di merci nel multipurpose, con circa 32 milioni di tonnellate di merci ed oltre 3 milioni di passeggeri all’anno, arriva a un pescaggio massimo di 12,5 metri.

Il nuovo progetto prevede, in particolare, un nuovo ingresso portuale con fondali fino a 17 20 metri, una profondità adeguata ad accogliere le sempre più grandi portacontainer e rappresenta la base per il successivo sviluppo delle attività portuali, che avrà il suo fulcro nel nuovo terminal contenitori.