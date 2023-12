Toscana, AST e OdG: corsi per corretto linguaggio violenza di genere

Iniziativa confermata durante la tradizione cena di auguri del sindacato, a cui ha partecipato come ospite il Presidente della Toscana Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana è al fianco di AST e OdG per la promozione di nuovi corsi deontologici per un corretto linguaggio contro la violenza di genere, per combattere il rischio che proprio il linguaggio ingeneri altra violenza e che il diritto di cronaca possa trasformarsi esso stesso in un abuso.

L’iniziativa congiunta di organizzare tre corsi deontologici nel corso del 2024 in altrettante città toscane – Firenze, Prato e Massa – è stata ribadita nel corso dell’annuale cena degli auguri organizzata dal sindacato toscano dei giornalisti, a cui, come ospiti, sono intervenuti il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, la capo di gabinetto e ideatrice della ‘Toscana della donne’ Cristina Manetti e il portavoce Bernard Dika.

Ha detto Manetti:

Condividiamo insieme ad AST e OdG questa battaglia per la parità di genere e per la dignità delle donne. Abbiamo vissuto insieme questo novembre ricco di eventi e accadimenti e anche da questo abbiamo la conferma che i tempi sono maturi per intraprendere tutte e tutti questo, che è prima di tutto un cambiamento culturale.

Questa sinergia si inserisce in un percorso iniziato da tempo, riguardo a una corretta narrazione della violenza di genere, per un uso consapevole del linguaggio, rispettoso delle vittime, volto alla prevenzione e a un cambiamento che contrasti stereotipi, svalorizzazioni e iconografie inadeguate e fuorvianti.

Durante la serata Giani ha consegnato il premio di AST a Gabriele Ghisti, il vigile del fuoco che ha salvato una neonata dal mare di acqua e fango che avevano invaso Quarrata tra il 2 e il 3 novembre.

Commenta Giani:

Un bel premio. Di quella notte drammatica il salvataggio simbolo è stata quella bambina presa in collo dal vigile. Complimenti davvero per la dedizione con cui i vigili del fuoco sanno essere con concretezza, sempre nel momento giusto, a prestare il necessario soccorso alla popolazione.

Giani ha partecipato, assieme al Presidente del sindacato toscano Bennucci e a Franco Morabito del Gruppo giornalisti sportivi, alla premiazione di Samuele Ceccarelli, orgoglio sportivo toscano, è tesserato per la Firenze Marathon, oltre che per le Fiamme oro Padova, il quella si è imposto all’attenzione generale per aver superato, addirittura due volte, il campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri indoor, ai campionati italiani assoluti di Ancona e agli Europei di Istanbul.