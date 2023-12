7 milioni per la riqualificazione dello Strampelli di Rieti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Accogliamo con grande soddisfazione un risultato storico per la Città di Rieti ma, più in generale, per l’intera Nazione che, grazie all’opera del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha avviato il percorso di valorizzazione e riscoperta della figura del grande genetista.

Contestualmente, anche la stazione reatina tornerà finalmente a nuova vita, ospitando la collezione Strampelli ma anche corsi dell’Università della Tuscia, coniugando l’esigenza di preservare il passato con quella di costruire il futuro.

Un risultato possibile grazie al concorso di tanti attori istituzionali, dal Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi insieme all’Amministrazione comunale passando per l’opera dell’Assessore regionale Manuela Rinaldi fino ad arrivare al Commissario straordinario Guido Castelli.