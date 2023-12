Lombardia, approvato progetto di legge sostegno a distretti cibo

Malanchini: ‘Soddisfatto del percorso di questo provvedimento’

È stato approvato oggi, 13 dicembre, all’unanimità in Commissione Agricoltura il progetto di legge ‘Disposizione regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai Distretti del cibo’.

I distretti del cibo sono organismi istituiti con legge dello Stato, L. 205/2017, e costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l’agroalimentare italiano.

Si tratta di uno strumento mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale promuovendo attività caratterizzate dalla prossimità territoriale.

Tra i compiti dei distretti vi sono anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni, la riduzione dello spreco alimentare, la salvaguardia del paesaggio rurale attraverso la permanenza delle attività agricole.

Viene stabilito in particolare che Regione Lombardia possa concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione.

Sono inoltre previsti finanziamenti e contributi anche per la copertura dei costi di costituzione per i distretti di nuova istituzione. Viene infine istituita una Consulta regionale dei Distretti del cibo che rappresenta la filiera e può avanzare proposte per la valorizzazione dei distretti.

Alla stesura del provvedimento hanno contribuito le osservazioni degli stakeholder della filiera agro-alimentare: hanno partecipato alle audizioni ANCI Lombardia, Istituto Spallanzani, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, CIA Lombardia, Copagri Lombardia, Federazione regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia.

Ha sottolineato il primo firmatario Giovanni Malanchini, Lega:

Sono soddisfatto del percorso di questo provvedimento, che ha visto la partecipazione attiva di tutte le forze politiche in una logica di fattiva collaborazione e il contributo positivo dei vari portatori di interesse. Con questa legge Regione Lombardia integra la normativa nazionale anticipando ancora una volta i tempi. Ringrazio in particolare il Presidente della Commissione Floriano Massardi e l’Assessore Beduschi per il sostegno. I distretti del cibo sono sistemi che costituiscono un modello di sviluppo e di promozione per l’agroalimentare italiano e lombardo. Regione Lombardia investe su questi sistemi economici utili a sostenere le nostre aziende nei processi di miglioramento di processo e di prodotto.

Soddisfazione è stata espressa anche dal relatore Riccardo Vitari, Lega, che ha sottolineato in particolare l’importanza dell’istituzione della Consulta regionale dei Distretti del cibo, organismo grazie al quale tutta la filiera sarà rappresentata e potrà sostenere in modo efficace le istanze del settore agroalimentare.

Da parte dei consiglieri Matteo Piloni, PD, Luca Ferrazzi, Lombardia Migliore, Giovanni Malanchini, Lega, Riccardo Vitari, Lega, e Claudio Mangiarotti, FdI, sono stati presentati emendamenti in gran parte accolti dai proponenti.