‘Garantito’, nuovo singolo di Edgar Allan Pop

Disponibile dal 24 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Garantito’ è il nuovo singolo di Edgar Allan Pop, un flusso di coscienza che denuncia le proprie insoddisfazioni incanalate in una paradossale crasi fra post punk e disco da giostre anni 90.

Sullo sfondo la classica provincia che affoga ogni possibilità in un mare magnum di potenziale sprecato, in primo piano quel senso di irrisolto di chi rischia di farsi schiacciare dalle aspettative proprie e altrui.

Una canzone nata in un momento in cui l’ansia sembrava aver bloccato ogni progresso personale e lavorativo, creata per ripetersi che la nostra identità non ha nulla a che fare con le nostre performance.

Edgar Allan Pop gioca con questo disagio costante infilandolo in un monologo urticante che ben si abbina con l’andamento della ritmica post punk, un basso greve in primo piano e una drum machine secchissima a cui si aggiungono passo passo synth e elettronica lo-fi sempre più obliqua.

Il brano vede la collaborazione del rapper Max Penombra, che qui risponde ai lamenti della voce narrante principale quasi come in un botta risposta tra un ragazzo e la propria coscienza.

Nel video ufficiale a cura di Marco Lombardini l’inedia provinciale viene raffigurata attraverso gli stereotipi di un film muto. Un adolescente alla ricerca della propria identità rifugge il proprio nucleo familiare per ritrovarsi in un rocambolesco inseguimento tra guardie e ladri in pieno stile slapstick.

Questo singolo è un ideale nuovo punto di partenza per la produzione di Edgar Allan Pop che è attualmente al lavoro su nuovo materiale.