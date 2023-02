‘Grazie’, nuovo singolo di Niccolò De Santis

Disponibile dal 24 febbraio

È in uscita venerdì 24 febbraio 2023 il nuovo singolo del progetto solista di Niccolò De Santis.

Il brano, dal titolo ‘Grazie’, in distribuzione Artist First, è un brano che nasce dal risentimento, uno scontro interiore che ritrova però una risoluzione, dove scontro e gratitudine possono diventare la stessa cosa.

De Santis, nuova voce nella scena underground di Milano, ci accoglie con un brano intimo e con la parola più semplice e potente del mondo: grazie.

Ho scritto ‘Grazie’ in preda al risentimento, ma non volevo che la rabbia fosse l’ultima parola o che la canzone fosse uno sterile rigurgito adolescenziale. È un brano che parla dello scontro/incontro atavico e necessario tra generazioni. Alla base del conflitto c’è la paura: forse i nostri temono di non sentirsi più utili in una società che cambia troppo rapidamente, che minaccia di scartarli una volta raggiunta la vecchiaia. Noi, invece, a volte ci sentiamo soffocati dalla loro presenza ingombrante e attaccati dalle loro sparate ingiuste e gratuite oppure siamo insofferenti e sordi ai loro consigli. Chissà. Forse la gratitudine, la pazienza e l’umiltà da parte nostra e la fiducia in noi da parte loro potrebbero fare breccia in questo muro di Berlino. Io nel mio piccolo incomincio a smuovere il primo mattone con una semplice parola: grazie.

Niccolò De Santis: voce, testo, musica, produzione

Elia Grassi: pianoforte, arrangiamento fiati

Giuseppe Bonifacio: tromba

Martina Campi: sax tenore e trombone

Emanuele Sacchi: chitarra elettrica

Terence Strambini: basso elettrico

Pietro Gregori: batteria

Stefano Barzan: master

Massimo De Ceglie: foto copertina

Registrato presso i Nebula Studios di Bollate

Si ringrazia Giovanni Liberatore e Rosarita Crisafi per la gentile partecipazione.

Bio

Niccolò De Santis, nato a Milano, classe 1995.

Milito in diverse formazioni eterogenee, ma mi sono specializzato in Canto Jazz presso la Civica di jazz. Ho collezionato numerose esperienze, principalmente live, in studio di registrazione e saltuariamente sul piccolo schermo in qualità di solista e di corista. Sono un grande appassionato di letteratura oltre che di musica, infatti mi sono laureato in Lettere Classiche presso l’Università Statale di Milano.