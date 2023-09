Fondazione Donnaregina – Museo Madre tra i selezionati PAC 2022-2023

Grazie al PAC, il patrimonio della Fondazione Donnaregina potrà ampliarsi con l’opera di Kazuko Miyamoto ‘Untitled’

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee è risultata tra i 37 selezionati nell’ambito 1 – Acquisizione / Sezione 1 – Opere realizzate negli ultimi settant’anni, dell’avviso pubblico PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

Grazie al PAC, il patrimonio della Fondazione Donnaregina potrà ampliarsi con l’opera di Kazuko Miyamoto ‘Untitled’, 1982, attualmente esposta nella mostra dedicata all’artista giapponese a cura di Eva Fabbris, prorogata al 6 novembre 2023.