Festival della Sostenibilità – Contesteco: i vincitori

Patrizia Genovesi con ‘Pasolini’ vince tra i Professionisti, il Centro Diurno La Fabbrica dei sogni tra gli Appassionati. La startup più creativa è Bufaga

Si è svolto mercoledì 14 settembre, presso Spazio Field Brancaccio di Roma, l’incontro/workshop Le Buone Re-Azioni condotto da Mauro Spagnolo, direttore di Rinnovabili.it, Gianluca Scarlata, Vice Direttore di Cusano Media Group, e Simona Zilli, coordinatrice di Contesteco, in collaborazione con Stefano Bernardini, “ideatore” del progetto.

Uno spazio di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire oggi sviluppo sostenibile ed economia circolare, attraverso esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente e il futuro di chi opera verso le direzioni dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.

Tra i tanti ospiti intervenuti durante la mattinata di lavori, Eleonora Brionne, Corepla; Roccandrea Iascone, Ricrea; Antonello Pasini, Fisico del clima, CNR; Luigi Di Marco, Presidente ASVIS; Tommaso Campanile, CONOE; Dr.ssa ANNA LUISE, ISPRA; Francesco Sicilia, Direttore Generale UNIRIMA; Paola Sarcina, Presidente M.th.I – Music Theatre International.

Tra un’intervista e un’altra, l’attore Gianluca delle Fontane ha interpretato alcuni brani di Pier Paolo Pasolini, per comprendere meglio il pensiero del poliedrico artista. Il premio Rinnovabili.it Awards 2022 alla Startup più creativa e innovativa, invece, è andato a Bufaga.

Contesteco

La giornata è proseguita nel pomeriggio con la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a Contesteco – Metro free press Awards 2022, l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web, quest’anno interamente dedicato a Pier Paolo Pasolini.

A presiedere la giuria qualificata di Contesteco Valeria Arnaldi, scrittrice e critica d’arte, e Lucilla Andrich, giornalista di cultura e spettacolo per Askanews.

Per la sezione Appassionati, primo posto per Centro Diurno La Fabbrica dei sogni con ‘L’incubo della luce’, secondo per Simone Ciulli con ‘Il consumismo della ricotta’, terzo per ‘Ecologia e Pasolini (ovvero le minestre povere di un tempo)’ di Angelo Brasi.

Per la sezione Professionisti, vince Patrizia Genovesi con ‘Pasolini’, seguita da Madia Cotimbo con ‘Padri’ e Bennewitz Beate con ‘Porcacci Porcellini’. A consegnare i premi, anche Colette Morin di Metro free press.

Tra gli ‘special awards’, il premio Uozzart.com, assegnato dal Direttore dell’omonimo magazine di arte e cultura Salvo Cagnazzo, è andato a Mauro Pispoli con ‘Una storia sbagliata’, mentre a Daniela Dazzi il riconoscimento speciale per l’impegno profuso nelle tre edizioni del contest.

Alla scoperta dell’EUR

Appuntamento sabato 17, ore 16:00, e domenica 18 settembre, ore 11:00, con gli Eurienteering Tour dell’Associazione Artefacto, alla scoperta dell’EUR di Roma: partenza da desk mobile sulla Zattera Cythera.

L’iniziativa prevede che il gruppo sia composto da un massimo di 12 persone: per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un’e-mail all’indirizzo info@artefactoroma.it con oggetto ‘Eurienteering Tour’ e attendere la conferma via e-mail.

Il Festival

Si conclude così la terza edizione di ‘Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità’, sino al 18 settembre 2022, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 in collaborazione con tante altre associazioni in network. Il Festival ha vinto l’Avviso Pubblico ‘Estate Romana’ triennio 2020 – 2022.