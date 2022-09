Pompei capitale mondiale della Street Art

Riceviamo e pubblichiamo.

Presentata oggi, 15 settembre, al Comune di Pompei, la seconda edizione del ‘Pompei Street Festival’, manifestazione organizzata dal Comune di Pompei in collaborazione con Art and Change Impresa Sociale e la partecipazione del Parco Archeologico di Pompei.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Carmine Lo Sapio, il Direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel e l’ideatore e produttore, l’artista Nello Petrucci.

L’evento, in programma dal 22 al 24 settembre, prevede quattro sezioni dedicate all’arte: musica, street art, cinema e fotografia, con particolare attenzione a tematiche che ne animano i contenuti come la legalità, il lavoro precario, l’interazione sociale, la tutela dell’ambiente e la riqualificazione urbana.

Ma che ha anche l’obiettivo di sviluppare una crescita turistica e socio-economica della città di Pompei.

Ha affermato il Sindaco Carmine Lo Sapio:

Investiamo in cultura sul territorio, ma facciamo qualcosa che va oltre la nostra città. Motivo di orgoglio per noi quest’anno è il protocollo di intesa sottoscritto con il Parco Archeologico di Pompei, un accordo per i prossimi tre anni che reputo storico e che riguarda gli eventi come lo Street Festival.

Questa mattina abbiamo sottoscritto anche un accordo con il Festival, che riteniamo un evento importantissimo, e posso annunciare quindi la terza edizione per il prossimo anno.

Con il festival torneremo a diventare città internazionale che già di fatto siamo, quale sede degli Scavi Archeologici e del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei.