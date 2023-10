Federico II: verso gli 800 anni accende motori delle sue auto da corsa

UniNa Corse – Il motorsport napoletano nel mondo

È partito dal lungomare di Napoli con il racing team e le auto di Unina Corse il countdown in attesa dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 che segnerà l’inizio delle celebrazioni per gli 8 secoli dell’istituzione dell’Università laica più antica al mondo.

UniNa Corse Days è il primo evento degli studenti della Federico II tra i tanti in programma fino alla fine del 2024.

Stamattina, 28 ottobre, in prossimità della Rotonda Diaz, ha preso vita il Villaggio UninaCorse con tanto di pista per le esibizioni della monoposto della scuderia e non solo. Numeroso il pubblico attratto dal rombo dei motori.

All’apertura della manifestazione, che propone molteplici attività e chiuderà i battenti nel tardo pomeriggio di domani, domenica 29 ottobre, con l’estrazione di una speciale Lotteria, accolti dal numeroso team di studenti con il team leader uscente, prossimo alla laurea, Simone Giordano e il team leader che gli succederà, Daniele Magliano, e dal professore Luigi Mele, presidente dell’Associazione UniNa Corse, hanno preso parte il Rettore Matteo Lorito e la Prorettrice Rita Mastrullo, dell’Università Federico II, il Questore Maurizio Agricola, il Sindaco della Città di Napoli, Gaetano Manfredi, la Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Ateneo, Gioconda Moscariello, l’Ispettore Capo della Polizia di Stato, Fabrizio Cocchiara.

Sono intervenuti anche i Direttori Giuseppe Mensitieri del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, Nicola Bianco del Dipartimento di Ingegneria Industriale, e Fabio Villone del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione.

Al villaggio UniNa Corse, tra gli stand per l’interazione con il pubblico, si trova una monoposto del team federiciano allestita per prove di guida col simulatore, lìesposizione componenti della vettura, attività di gioco interattivo per la vincita di gadget dell’Associazione.

Affianca l’iniziativa degli studenti UniNa Corse la Polizia di Stato che offre la possibilità di provare simulatori di guida in stato di ebrezza e sotto effetto di stupefacenti ed espone una delle due Lamborghini Huracan disponibili sul territorio nazionale, con la quale si esibisce all’interno del circuito insieme alla monoposto del team.

Tornei e attività di interazione sono proposte al pubblico da Candizioland, organizzatore di eventi universitari o in generale rivolti ai giovani.

Afferma compiaciuto Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:

Unina Corse è un incubatore di talenti, mi sembra il modo migliore di definire l’Associazione vista l’attività che svolge, l’alto livello di competenze in più settori, che vanno oltre l’ingegneria, e visto il numero di successi nazionali e internazionali che hanno raggiunto confrontandosi con centinaia di altri team in Italia e nel mondo. Talenti che oggi, qui, sul lungomare, nell’interazione tra loro e tra loro e la città dimostrano capacità e valori che vanno oltre quello che si fa nelle aule quello che si fa nei corsi di studio quello che si fa nei laboratori di ricerca. UniNa Corse è un’eccellenza aggiuntiva e straordinaria, quasi unica, del nostro Ateneo.

Sottolinea con orgoglio il professore Luigi Nele, Presidente dell’Associazione UniNa Corse dalla sua istituzione nel 2015:

Ho la fortuna di seguire il team, un’unica famiglia di ragazzi, di allievi, con una passione infinita per quello che fanno e per gli studi che seguono con grande profitto tanto da arrivare a dei risultati eccezionali nella Formula Student, un campionato mondiale di livello tecnico molto elevato, molto sfidante, molto competitivo, in cui ci sono squadre cresciute da Porche, da Red Bull, da Ferrari. Noi, nel nostro territorio, abbiamo superato moltissime di queste squadre blasonate negli ultimi anni, naturalmente con grandissima soddisfazione. Questo deriva fondamentalmente dalla formazione che riesce a dare la Federico II una formazione di grandissimo livello teorico e con UniNa Corse di grandissimo livello applicativo. Su tutti i settori. Da quello tecnico, ovviamente, a quello giuridico, perché abbiamo a che fare con una serie di aspetti organizzativi legali, di contrattualistica, a quello dell’economia, dal momento che le competizioni si articolano anche, ad esempio, sul business plan, sulla sostenibilità economica. Abbiamo un ventaglio di competenze all’interno di Federico II che ci consente di essere forse più forti di altri e sono certo che cresceremo ancora.

UniNa Corse è un’associazione senza scopo di lucro che nasce nella Federico II il cui statuto prevede che il Consiglio direttivo sia composto almeno per i 2/3 da docenti della Federico II, e cura la partecipazione degli allievi a queste competizioni della Formula Student che è un campionato internazionale a cui partecipano 700 università del mondo.

UniNa Corse cura l’aspetto organizzativo, fornisce i mezzi e gli spazi e gestisce gli spazi concessi all’interno dell’Ateneo, per fare in modo che i ragazzi che ne fanno parte possano progettare, costruire e partecipare alle competizioni. Naturalmente con il contributo dei docenti, con la presenza di advisor dell’Università.

Dice Rita Mastrullo Prorettrice dell’Ateneo federiciano:

È una bellissima manifestazione organizzata nella suggestiva cornice di via Caracciolo, che abbraccia tutta Napoli proprio per sottolineare un dialogo tra la nostra istituzione e la comunità. La squadra di UniNa Corse, messa su per partecipare alle competizioni motoristiche studentesche nazionali ed internazionali, è diventata un luogo dove tanti studenti, di diversa estrazione culturale, coltivano e condividono la propria passione. Questo è il valore aggiunto di una esperienza che alimenta la crescita personale oltre che professionale, un vero modello positivo di cui l’Ateneo è consapevole ed orgoglioso e che sostiene con pieno convincimento. Grazie a tutti i membri di UniNa Corse per l’energia che trasferiscono all’intera comunità e un augurio agli studenti di una vita personale e professionale piena di soddisfazioni e successi come è stato e sarà per UniNa Corse.

Il Villaggio UniNa Corse riaprirà domani sul lungomare, presso la Rotonda Diaz, alle 10:00.

