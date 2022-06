Consiglio regionale Campania 28 giugno 2022

I punti all’Ordine del giorno

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 28 giugno 2022 dalle ore 15:00 alle 16:00 per l’esame del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2022-2024.

Assestamento e verifica degli equilibri, della proposta di legge ‘Interpretazione autentica della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012)’, della proposta di legge ‘Istituzione Giornata celebrativa delle Radio libere: 28 luglio 1976’, per la nomina dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione e del Presidente dell’Osservatorio per l’Economia.

Infine, all’ordine del giorno è iscritta l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale e precisamente sulla nomina del Commissario Straordinario per il superamento dell’emergenza connessa all’eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Regione Campania e sulla nomina dei revisori della Fondazione ‘Campania dei Festival’.