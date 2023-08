‘Cola’, video del nuovo singolo di Idda

Disponibile dal 2 agosto

Dopo l’anteprima su MEI Web è da ora disponibile su YouTube il video ufficiale di ‘Cola’, brano estratto da ‘Kunta’, il primo EP della cantautrice siciliana Idda, uscito lo scorso 14 luglio per Platinum Label.

Un progetto che mette in risalto tutte le sfumature dell’artista, che la vede protagonista sia come producer che cantante dei suoi stessi brani, spaziando così tra una produzione e l’altra in diversi stili musicali, con l’abbinamento dei testi in italiano affiancati al suo dialetto siciliano.

Questo pezzo narra la storia di una madre in cerca del figlio perduto. L’ultimo suo desiderio è rivedere ‘Cola’, il figlio del mare.

Bio

Valeria Romeo in arte Idda è una cantautrice e produttrice nata a Catania. Si avvicina alla musica Gospel e Soul all’età di undici anni e da quel momento incomincia ad intraprendere il suo percorso artistico. Crescendo si appassiona anche alla musica Pop, Folk e sperimentale.

Inizia a produrre all’età di sedici anni sperimentando sempre più, arrivando così a mescolare elementi della musica Pop ad elementi della musica Folk Siciliana.

La sua musica riflette il suo amore verso la sua Terra, la Sicilia, dandole un sound fresco ed originale, scrivendo i testi in italiano ed anche in dialetto siciliano. Inizia così il suo percorso con l’Etichetta Discografica Platinum Label, con la pubblicazione del suo singolo ‘Bilenu’ a cui segue l’EP ‘Kunta’.