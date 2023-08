Al Parco archeologico di Paestum e Velia debutta Zoomability

Zoomability: fuoristrada, dentro la Storia

Riceviamo e pubblichiamo.

Greenova Italia è lieta di annunciare l’arrivo di Zoomability, il mezzo elettrico a quattro ruote motrici ideato in Svezia per le persone con disabilità, nel Parco Archeologico di Paestum e Velia (SA).

Questo originale ausilio fuoristrada, importato nel nostro Paese da Greenova Italia, offrirà l’opportunità di una visita completa e d’impatto anche a persone portatrici di disabilità; consentendo loro di raggiungere senza ostacoli ogni angolo e prospettiva delle magnifiche vestigia dell’antica Grecia, molte delle quali ancora intatte, che il Parco conserva nei due siti.

Zoomability è tecnicamente un dispositivo di mobilità avanzato, ideale per emozionanti spostamenti off-road, ed è diventato popolare per la sua facilità di guida nei terreni più ripidi e impervi. Ciò in totale autonomia senza mai derogare alla sicurezza.

Originariamente concepito come ausilio appannaggio per i soli disabili, il mezzo ha poi guadagnato popolarità anche come quad elettrico adatto a tutti gli utenti: grazie alle sue caratteristiche versatili e alle prestazioni eccezionali che offre in tante circostanze.

L’inaugurazione il prossimo 4 agosto della mostra ‘Elea, la Rinascita’ nel Parco Archeologico di Velia, in programma alle ore 18:00, sarà l’occasione per il debutto di Zoomability in questo nuovo contesto.

L’evento si preannuncia come un’anteprima di grande rilievo poiché è la prima volta che uno Zoom viene introdotto come ausilio per disabili in un sito archeologico.

Per l’occasione, alcuni Zoom saranno subito resi disponibili per l’utilizzo da parte degli intervenuti e i tecnici di Greenova Italia si troveranno sul posto per offrire tutta l’assistenza necessaria.

La Direttrice del Parco Archeologico, Tiziana D’Angelo, presenzierà all’inaugurazione della mostra.

Greenova Italia auspica che l’adozione di Zoom da parte del Parco Archeologico di Velia e Paestum sia presa come esempio da altre istituzioni culturali altrettanto lungimiranti.

Sempre più enti locali stanno in effetti riconoscendo le opportunità offerte da questa risorsa di mobilità all terrain, che può essere di grande aiuto anche in situazioni come l’esplorazione di oasi faunistiche, percorsi trekking, zone di birdwatching, litorali, laghi, foreste, zone di campagna, montagne e molto altro.

Greenova Italia ringrazia dunque la direzione del Parco Archeologico di Velia e Paestum per aver scelto di rendere i siti di competenza ancora più accessibili e inclusivi grazie a Zoomability che, fino alla fine di quest’anno, sarà a disposizione gratuita dei visitatori che ne faranno richiesta.

Si auspica che questa iniziativa possa ispirare altre realtà con le medesime caratteristiche a seguire questo esempio, contribuendo a rendere l’Italia un luogo più accessibile e accogliente per tutti.

Ulteriori informazioni