‘Bella per sempre’ in tour a San Pietro Infine (CE)

Sabato 27 maggio, ore 18:00, presso l’ex Asilo Infantile di San Pietro Infine (CE) si terrà la presentazione di ‘Bella per sempre – Storia e storie di femminicidio e violenza di genere‘, AA.VV., Volturnia Edizioni, 2022, a cura di Ida Di Ianni.

Saluti

Maurizio Zambardi – Presidente Associazione Culturale Ad Flexum

Interviene

Massimo Sensale – Scrittore

Dialoga con le autrici

Elvira Zambardi

Letture dall’opera

Ida Di Ianni

Edvige Grande

Matilde Iaccarino

Rosanna Lemme

Lady Marion

Virginia Ricci

Doris Contreras, Rossella de Magistris, Cinzia Di Francia, Ida Di Ianni, Edvige Gioia, Elena Grande, Matilde Iaccarino, Pina Mafodda, Lady Marion, Rosanna Lemma, Anna Rita Mascio, Elina Miticocchio, Maria Grazia Rossi, Virginia Ricci ed Elena Ruzza.

Avvenimenti quasi quotidiani di donne vittime dei propri compagni di vita, o soggiogate tra le mura domestiche, o annichilite da altre più subdole forme di violenza – il termine non può che nella mia mente associarsi alla sua radice – vis e all’esercizio di una forza bruta, dunque, da parte di un vir, genere maschile – psicologica, economica, culturale, sociale, hanno mosso la nostra volontà – mia e delle autrici che hanno voluto accompagnare questo viaggio nei meandri del non detto, del taciuto, dell’offesa, dell’umiliazione – di pubblicare storie che abbiano visto la donna purtroppo non farcela dinanzi alla violenza esercitatale o, in qualche caso solo più fortunato, riuscire – a rischio e pericolo per la propria incolumità e per quella dei propri figli – a liberarsi dalle catene di un amore, che oggi si è soliti definire tossico.

Storie per lo più reali o ascoltate, coperte dal velo della scrittura, ma significative di come questo tema, così tanto di impatto sociale in termini di vittime e non solo, continui a esser portato all’attenzione dei media ogni qual volta si registri un femminicidio, sviscerato in forme puntuali e finanche ossessive nelle date riservate alla problematica a livello mondiale – si veda la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’ONU nel 1999 -, necessiti ancora e ancora di ulteriori forme di sensibilizzazione a che la donna – ogni donna, di ogni condizione sociale, di ogni appartenenza, di ogni angolo del pianeta – sia e si senta libera di scegliere con chi vivere e come vivere.

Ida Di Ianni – Direttore editoriale Volturnia Edizioni