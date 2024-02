Baldassarre: ‘Lotta al bullismo, priorità della Regione Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In occasione della Giornata contro bullismo e cyberbullismo è importante ricordare come la Giunta Rocca e la Regione Lazio sono fattivamente impegnati in progetti educativi volti a combattere questa piaga, promuovendo la cultura dell’accoglienza e del rispetto, e seminando buone pratiche, soprattutto fra i giovani.

Lo dichiara l’Assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Conclude Baldassarre:

La sfida, in una società troppo competitiva, dove la sopraffazione dei più deboli è spesso vista come un modo per emergere, è rovesciare la narrazione: ‘figo’ è aiutare gli amici, non prendersene gioco.

I ragazzi lo sanno, e il loro coinvolgimento è fondamentale per vincere questa battaglia.