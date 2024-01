Alta velocità Salerno – Reggio Calabria: fondi nazionali insufficienti

Al MIT prima riunione del tavolo tecnico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è tenuta oggi, 22 gennaio, presso il MIT la prima riunione del tavolo tecnico per le opere compensative da riconoscere ai Comuni della Campania per la realizzazione di un’opera strategica per il Sud.

L’infrastruttura non può non tenere conto dell’enorme impatto che ha sui territori e anche sulle tante famiglie per le quali è previsto che lascino la propria abitazione.

Dalla riunione è emerso che il Ministero ha stanziato solo 28 milioni di euro, assolutamente insufficienti per rispondere alle esigenze che arrivano dalle popolazioni interessate dal progetto.

I Sindaci hanno ribadito le loro priorità, la Regione Campania ha ribadito che – per compensare i Comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi, Buccino, Sicignano degli Alburni e Palomonte – serviranno non meno di 100 milioni.

Se il Governo farà la sua parte, stanziando tali risorse, la Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno destinando a questi comuni 30 milioni della nuova programmazione.