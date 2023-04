Algeria: indagini sui legami tra Polisario e Hezbollah

Se gli europei non si rendono conto oggi di questo problema, domani sarà già troppo tardi

Aumentano i rapporti tra il Fronte Polisario e Hezbollah libanese.

Un servizio esclusivo della rivista i24NEWS Defence ha rivelato come il gruppo separatista, che opera da Tindouf in Algeria, abbia organizzato una vasta rete di riciclaggio di denaro illegale con sede in Spagna. Questo movimento è collegato a Hezbollah in Libano.

Inoltre, sulla base dei rapporti di un’agenzia di intelligence occidentale e della Guardia Civil spagnola, i24NEWS Defence Magazine ha identificato il responsabile di queste attività. Si tratta di Ahmed Abderrahman. È lui la mente dietro l’Hawala, che ha dato mandato di trasferimento di denaro, un metodo di trasferimento informale di denaro tramite broker.

A capo di Hawala, Abderrahman, soprannominato “Tirs”, aveva legami strettissimi con uno dei leader del Fronte Polisario, movimento ribelle saharawi. Si è scoperto che Abderrahman aveva organizzato reti che si estendevano da Tindouf all’Europa e ben oltre, compresi gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

In questo rapporto, “Defense” ha presentato esempi esclusivi di diversi conti bancari aperti in Spagna e Irlanda appartenenti a “Tirs”. Inoltre, il canale ha anche rivelato legami molto stretti tra il Fronte Polisario e il movimento islamista sciita libanese Hezbollah attraverso Hawala.

Il rapporto mostrava Abderrahman seduto in un caffè di un anonimo paese europeo, dove incontrava un uomo d’affari libanese di al-Qard al-Hasan, il braccio finanziario di Hezbollah, che dichiarava la sua fedeltà a questo gruppo estremista.

Un ex agente dell’intelligence europea noto come ‘O’ ha riferito a i24NEWS che