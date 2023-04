‘Dopo la fine / After the end’ all’Altrove Teatro Studio

In scena dal 14 al 16 aprile a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta all’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 14 al 16 aprile, ‘Dopo la fine / After the end’ di Dennis Kelly con la regia di Luca Mascolo.

Un’esplosione nucleare e un bunker della guerra fredda. Mark e Louise, i sopravvissuti all’esplosione. Mark che ha salvato Louise e l’ha portata a casa sua; l’ha portata nel rifugio antiatomico della casa che ha da poco comprato, rifugio che Mark ha deciso di non smantellare ma di tenere e riempire di provviste perché “questo mondo è completamente impazzito”.

Queste sono le premesse di ‘After the end’, che poi esplodono in mille pezzi e niente si salva. Tutto brucia e incenerisce, anche Mark e Louise; la donna e l’uomo sono al contempo individuo e società, invasori e invasi, vittime e carnefici. Mark e Louise come due maschere contemporanee che affrontano uno spietato giuoco delle parti.

‘After the end’ è un caso teatrale della nostra contemporaneità; talvolta però, il termine “contemporaneo” può nascondere insidie e svuotarsi di significato. Diventa allora qualcosa da evitare ed è preferibile percorrere altre strade per cercare di rivelare il senso archetipico di questa storia e dei suoi personaggi.

Un bunker assomiglia a un antro segreto, c’è una donna tradotta ivi nel sonno… sembra quasi di trovarsi di più nell’ambito di una fiaba, che si trasforma in tragedia e dramma “pedagogico” di una società.

Per fare i conti con la dimensione arcaica di questo testo contemporaneo, abbiamo scelto strumenti di lavoro altrettanto arcaici e primigeni: la maschera e il corpo degli attori.

Orari spettacolo

venerdì e sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero €15,00

ridotto €10,00

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 3518700413 / email ipensieridellaltrove@gmail.com