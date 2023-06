A Napoli II Conference Campania Malattie Croniche: focus Fibromialgia

Riflettori accesi sull’impiego dei fondi, ripartiti dal Governo e destinati alle Regioni, dedicati allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia

La Fibromialgia, sindrome/patologia riconosciuta dall’OMS dal 1992. È il tema intorno al quale si accenderanno i riflettori venerdì 16 giugno alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Napoli, in via Verdi, nel corso della seconda Conference Campania Malattie Croniche 2023.

Un momento importante organizzato dall’Associazione AISF Campania, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, e da Cittadinanzattiva dove, quest’ultima, si è attivata facendo un’indagine civica per l’impiego e la destinazione dei fondi, ripartiti dal Governo e destinati alle Regioni, dedicati allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Ad oggi, purtroppo, sottolineano gli attivisti di questi sodalizi, la Regione Campania non ha dato risposte esaustive e quindi l’AISF Campania, a distanza della prima conferenza che c’è stata lo scorso anno, si è resa promotrice di questo evento al fine di fare trasparenza sul riparto e sull’utilizzo di questi fondi e poi per valutare la situazione dell’ultimo anno, presentando nuove proposte e nuovi progetti anche alla presenza di diversi reumatologi di tutte le province campane.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali ‘Istituzioni a Confronto’: Vincenza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Loredana Raia, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania; Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute del Comune di Napoli; Immacolata Troaniello, Presidente Ordine Avvocati di Napoli; Fulvio Fucito, Gruppo Consiliare ‘Manfredi Sindaco’ e Sunny De Vita, Cittadinanzattiva Napoli Ovest e Cerchio delle Donne. Modera Silvana Di Martino, giornalista scientifico e nutrizionista.

Alle ore 15:30 ‘Il ruolo fondamentale delle associazioni in ambito sanitario e sociale’, tavola rotonda ‘I diversi punti di vista’: Lorenzo Latella, segretario di Cittadinanzattiva Campania; Tiziana Nicoletti, Responsabile del Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici; Giusy Fabio, Vice Presidente Nazionale AISF ODV, il ruolo di AISF nella gestione della fibromialgia; Serena De Chiara, Dirigente medico di I livello in forza al Coordinamento Medico-Legale Regionale INPS; Delia Massa D’Elia, dirigente della Direzione regionale Inps per la Campania ed infine Carminuccia Marcarelli, avvocato in diritti sociali e di Fibromyapp, Referente AISF ODV Campania.

Seguirà poi una tavola rotonda ‘La presa in carico multidisciplinare della fibromialgia. L’esperienza dei clinici’ dove interverranno: Enrico Tirri, Reumatologo – Direttore della UOSD di Reumatologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli; Paolo Moscato, Reumatologo e referente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno; Maria Grazia Ferrucci, Reumatologa e Direttore ff UOC di Reumatologia dell’Ospedale ‘San Pio’ di Benevento; Mariangela Atteno, dirigente medico dell’UOC di medicina interna, ambulatorio di reumatologia AORN ‘Moscati’ di Avellino; Giovanni Italiano, dirigente medico dell’UO Medicina Interna AOC Caserta; Anna Maria Bellizzi, Direttore dell’UOC Medicina interna dell’Ospedale Sant’Ottone di Ariano Irpino; Simona Spagnuolo, psicologa psicoterapeuta Certified Transactional Analyst, I° gruppo di ascolto AISF; Rosario Persico, psichiatra e neurologo già dirigente del PSDC dell’Ospedale del Marre e dirigente medico legale INAIL VR1 ed, infine, Silvana Di Martino, nutrizionista e giornalista scientifico.

Intorno alle ore 18:00 è previsto il dibattito e a seguire le conclusioni affidate a Giusy Fabio, Vicepresidente dell’AISF ODV.

La partecipazione a questa importante giornata è gratuita ma bisogna comunque prenotarsi alla mail: aisfnapoli2021@libero.it.