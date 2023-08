A Cielo Aperto, Spazio per il contemporaneo inaugura a Latronico (PZ)

Appuntamento il 18 agosto

L’Associazione Culturale Vincenzo De Luca APS, presente dal 2005 a Latronico (PZ) con il progetto ‘A Cielo Aperto’ e autofinanziata con il contributo dei soci, rappresenta un’opportunità per fare il punto sul senso e sui possibili sviluppi dell’arte contemporanea, in relazione a un contesto locale e alle sue specificità.

Il progetto ha promosso negli anni, anche con l’attivazione della residenza d’arte contemporanea, una discussione sui modi e sulle pratiche d’arte e sulle possibilità di reinventare e attualizzare il territorio.

Oggi l’associazione è entrata a far parte del terzo settore e, grazie al contributo dei soci, ha acquistato un immobile nel centro storico di Latronico dove inaugura la nuova sede ‘A Cielo Aperto, Spazio per il contemporaneo’ venerdì 18 agosto 2023, alle ore 18:30.

Con questa nuova sede l’associazione intende attivare spazi di cittadinanza attiva dedicati alla cultura e alla ricerca artistica, promuovendo la condivisione di uno spazio comune.

‘A Cielo Aperto, Spazio per il contemporaneo’ conferma la propensione alla multidisciplinarietà dal punto di vista dei linguaggi artistici e culturali, pubblici e territoriali. Pratiche che l’associazione ha già messo in atto fin dalla sua nascita.

La denominazione ‘Spazio per il contemporaneo’ è sembrata quella più idonea per la nostra realtà, perché il contemporaneo è vissuto come un luogo ibrido e di sperimentazione, sia sul piano delle pratiche artistiche sia su quello dei saperi e della cultura.

In occasione dell’apertura della nuova sede è stata allestita una mostra che illustra i molti progetti realizzati con la condivisione attiva dei cittadini.

In questa installazione diffusa nello spazio, oltre al materiale di documentazione, sarà possibile vedere alcune opere degli artisti che hanno contribuito, a partire dal 2008, allo sviluppo del progetto ‘A Cielo Aperto’.

Un dispositivo di riflessione su ciò che è stato fatto finora e anche un piano di confronto per proseguire con maggior vigore la discussione sui contesti territoriali.

Dal 2008 sono state attivate collaborazioni e realizzati progetti di Aste & Nodi, Angelo Bellobono, Fabrizio Bellomo, Filippo Berta, Francesco Bertelé, Bianco – Valente, Veronica Bisesti, Stefano Boccalini, Stefano Costanzo, Niccolò De Napoli, Elisa Fontana, Fonte&Poe, Valentina Furian, Andrea Gabriele e Andrea Di Cesare, Giovanni Giacoia e Giuseppe Giacoia, Pietro Gaglianò, Michele Giangrande, Renato Grieco, Nicola Guastamacchia, Elisa Laraia, Francesca Marconi, Maurizio Montagna, Antonio Ottomanelli, Fabio Perletta, Patrizio Raso, Spazi Attivi, Giuseppe Teofilo, Eugenio Tibaldi, Virginia Zanetti, Elena Zottola, Wurmkos, Apo Yaghmourian.

Biografia

L’Associazione Culturale Vincenzo De Luca si costituisce nel 2005 a Latronico, in Basilicata. Autofinanziandosi, dal 2008 promuove la residenza per artisti e il progetto di arte pubblica A Cielo Aperto, a cura di Bianco – Valente e Pasquale Campanella, per la costituzione di un museo diffuso all’aperto, in cui sono presenti diverse opere permanenti che dialogano con l’ambiente montano e il centro storico di Latronico.

Dal 2017 avvia un laboratorio di ricerca sul suono e la performance, in collaborazione con Giuseppe Giacoia e Francesco Puppo; dal 2019 amplia il programma di residenze artistiche con il contributo e la curatela di Giovanni Viceconte. È tra i soci fondatori di STARE, Rete delle Residenze d’artista italiane.

Sono stati pubblicati a cura di Bianco – Valente e Pasquale Campanella: ‘A Cielo Aperto, Pratiche di collaborazione nell’arte contemporanea a Latronico’, Postmedia Books 2016; ‘Per fare un tavolo. Arte e territorio’, Postmedia Books, 2021.

Info

Associazione culturale Vincenzo De Luca APS

Vico Settembrini 2

Latronico (PZ)

Tel. 0973-858896 / cell. 339-7738963

associazionevincenzodeluca@gmail.com

www.associazionevincenzodeluca.com