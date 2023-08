Tutto pronto per SaliComix – Festival dell’universo Cosplay

Contest, gara Cosplay, workshop, laboratori, musica, spettacolo, fumetti, ospiti e sorprese il 20 agosto a Salice Salentino (LE)

Il 20 agosto a Salice Salentino (Le) è in arrivo SaliComix. Si tratta del primo festival evento dedicato ai personaggi dei cartoon.

Gli Ipergalattici cartoons cover band faranno rivivere l’emozione delle sigle dei cartoni animati che più abbiamo amato.

Sorprese, stand, spettacolo. Tra i partecipanti, la rinomata scuola di fumetto ‘Lupiae Comics’ di Lecce che farà laboratori di fumetti per bambini, un’attività di live sketching, un gruppo di docenti e allievi che disegnano in pubblico, e tantissime altre attività dal vivo con una performance collettiva.

Oltre a questo gli insegnanti e gli allievi della ‘Lupiae Comics’ sfoggeranno i loro straordinari lavori e imperdibili articoli da collezione.

Con i mini workshop interattivi si potranno imparare i segreti dell’arte del disegno e della creazione di un autentico fumetto, guidati da maestri nel settore.

Tra gli ospiti anche Shanaru, un’illustratrice salentina, nota per il suo straordinario talento nel mondo dell’arte. I suoi lavori catturano l’essenza della cultura e della bellezza, trasportando in un mondo di colori vivaci e creatività senza limiti.

E ancora, una straordinaria gara Cosplay.

Premi in palio:

– 1° Premio Salicomix in palio Super Coppa e una PlayStation5 + Call Of Duty Modern Warfare 2;

– 2° Premio Salicomix Coppa e un BuonoAmazon per un valore di €100,00;

– 3° Premio Salicomix Coppa e un Buono presso Ledicola di Guagnano;

– Premio Kids, indirizzato esclusivamente ai bambini dai 14 anni compiuti in giù;

Super Coppa e un Buono presso Cartolandia di Salice Salentino;

– Menzioni Speciali, una medaglia assegnata da ogni singolo giudice esclusivamente al Cosplay che più lo ha colpito.

Per accedere al regolamento e iscrizioni:

https://www.salicomix.it/index.php/documentazione-cosplay/regolamento

https://www.salicomix.it/index.php/documentazione-cosplay/liberatoria

Magia e creatività con la partecipazione speciale dell’accademia di trucco ‘Make Up Lab’ di Mesagne. Conosciuta per la sua maestria nell’arte del trucco, Iris e le sue talentuose allieve saranno presenti per farvi immergere in un mondo di colori e fantasie.

‘Make Up Lab’ offrirà un servizio di trucco bimbi gratuito esclusivamente per i partecipanti del Salicomix. I piccoli avranno l’opportunità di trasformarsi in personaggi fantastici e vivere un’esperienza indimenticabile.

Animazione e spettacolo con Spazio Danza Due, Otherdance e La compagnia della Piccola Luna, che proporranno al pubblico alcuni dei loro balli ed esibizioni teatrali iconici dal mondo del cinema e non solo.

Questi sono solo alcuni degli eventi e degli ospiti.

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile sulla pagina Fb Salicomix.