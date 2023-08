Network Centro Ester, nuove opportunità per gli sponsor

Vittorio Iumiento nominato team manager

Nasce Network Centro Ester. Un interessante progetto di marketing per offrire a tutti gli imprenditori che sono al fianco dell’Associazione l’occasione di penetrare in nuovi mercati.

Un’iniziativa ideata dal presidente Pasquale Corvino per creare un canale di diffusione ulteriore dei brand aderenti al progetto.

A seguire in prima persona l’iniziativa in qualità di team manager del progetto sarà Vittorio Iumiento, imprenditore nel campo dell’immagine che vanta circa 25 anni di esperienza.

Vittorio Iumiento ha una spiccata sensibilità visiva ed è in grado di comunicare il punto di vista dei brand curati attraverso la loro stessa immagine.

Il suo compito principale è quello di definire il carattere visivo delle aziende attraverso colori, grafica, caratteri, video, foto e immagini.

Abile nel supervisionare progetti multimediali e nell’offrire soluzioni creative e all’avanguardia. Esperto nel concepire pianificare e realizzare campagne pubblicitarie e di comunicazione integrata in vari settori come: food, moda e sport seguiti con le sedi di Napoli e Milano. Nel passato progetti interessanti come Via Dei Mille 40.

Vanta collaborazioni con il noto wedding planner Enzo Miccio per la realizzazione di programmi televisivi su Real Time.

A spiegare i dettagli del Network Centro Ester ci pensa il Presidente Pasquale Corvino: