6 assunti Ufficio Ambito Comune Portici (NA) tramite Elenco Idonei ASMEL

Un successo nella gestione delle risorse umane che permette di potenziare i servizi offerti alla comunità in tempi rapidi e con efficacia

L’Ufficio di Ambito n.11 del Comune di Portici ha recentemente completato con successo l’iter assunzionale di 6 nuove figure a tempo indeterminato, grazie alla sottoscrizione dell’accordo per la gestione aggregata delle assunzioni e l’utilizzo dell’Elenco Idonei ASMEL.

Tra i neoassunti, 4 sono Assistenti Sociali, 1 è un Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile e 1 è un Esperto Rendicontazione.

L’Accordo aggregato ex art. 15 L. 241/90 è l’innovativa modalità introdotta dal DL Reclutamento che consente ai Soci ASMEL di procedere alle assunzioni previo interpello rivolto ai soggetti inseriti negli Elenchi Idonei, predisposti a seguito di selezione pubblica a livello nazionale.

Sono, infatti, 45.158 i soggetti iscritti negli Elenchi, a validità triennale, per 31 profili professionali a cui i Comuni interessati possono fare riferimento per le assunzioni di nuovo personale.

La procedura ha dimostrato, ancora una volta, la sua efficacia nel rispondere con prontezza alle esigenze territoriali, rispondendo anche alle linee guida governative e semplificando il processo di selezione del personale, in questo caso, dell’Ufficio d’Ambito.

Gli interpelli sono stati pubblicati nella seconda metà di novembre, le prove sono state svolte nel mese di dicembre e tra gennaio e febbraio si è proceduto con la contrattualizzazione e la presa di servizio dei nuovi dipendenti.

Anna Lecora, Segretario del Comune di Portici, dichiara:

La procedura, indubbiamente, è stata rapida e ha notevolmente agevolato i tempi relativi all’assunzione, se confrontata con un concorso tradizionale, che avrebbe invece richiesto un periodo più prolungato. Quindi, grazie all’utilizzo di Elenco di Idonei ASMEL l’intero processo si è svolto in maniera ottimale, garantendo un’esperienza positiva e vantaggiosa che ha contribuito al successo complessivo del procedimento di selezione.

La velocità della modalità è stata confermata anche dalle neoassunte assistenti sociali, Alessandra De Martino e Lucia Teodonni, che dichiarano:

Con Elenco di Idonei ci siamo trovate molto bene, la procedura è stata semplice, agevole e priva di intoppi, siamo molto soddisfatte.

Inoltre, per tutti gli idonei immessi in ruolo nei Comuni ASMEL è previsto un corso in collaborazione con SDA Bocconi sui fondamenti di Public Management.

Questo successo testimonia la validità della gestione associata dei servizi comunali, promossa da ASMEL, e conferma che la modalità dell’Elenco Idonei rappresenta un passo avanti nella modernizzazione delle procedure di reclutamento, superando le inefficienze dei concorsi tradizionali e garantendo un’assunzione rapida andando in contro alle esigenze della Pubblica Amministrazione.