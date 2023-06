2 giugno. Rocca: ‘Ritrovare senso coesione e solidarietà nazionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata ed è ancora un faro di luce viva nei momenti più bui del nostro Paese.

Ci ricorda chi siamo e da dove veniamo: “La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”.

Queste parole di Don Luigi Sturzo oggi, 2 giugno 2023, Festa della Repubblica, sono più vive e attuali che mai.

77 anni fa l’Italia scelse la libertà e la democrazia, valori che sono alla base della Carta costituzionale. Gli italiani, e per la prima volta le italiane, furono chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica e, contestualmente, per eleggere i deputati dell’Assemblea costituente.

La società italiana viveva l’esperienza di libere elezioni a suffragio universale maschile e femminile, pur permanendo al suo interno profonde e laceranti divisioni sulla questione istituzionale.

La classe politica, tuttavia, seppe anteporre il bene collettivo del Paese alle legittime differenze ideologiche, culturali e politiche. Fu così che tutti i partiti diedero vita ad un armonico bilanciamento di poteri che trovò nei 139 articoli della Costituzione la più alta consacrazione di valori, princìpi e idee.

Il senso profondo della nostra Storia sia l’occasione oggi per ricercare un forte sentimento di solidarietà nazionale, anche in questi tempi in cui sembra faticoso raggiungerla. Soltanto così, uniti nel comune amore per l’Italia, potremo affrontare e superare le tante sfide che abbiamo di fronte.

Il mio pensiero, in questo 2 giugno, va alle popolazioni emiliano-romagnole colpite duramente dall’alluvione, alle Forze Armate che ovunque portano in alto il Tricolore e alle tante donne e ai tanti uomini del volontariato e del Terzo Settore che, ovunque, dedicano gran parte della loro esistenza a lenire le ferite e le fragilità. Ma anche a tutti quei cittadini che credono in questi valori e che, ogni giorno, onorano l’Italia.

Non dimentichiamo mai, oggi e sempre, l’orgoglio e la responsabilità di essere italiani.

Buon 2 giugno a tutti.