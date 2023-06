2 giugno. Regimenti: Autonomie locali cuore pulsante della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il 2 giugno è la festa degli italiani.

Dobbiamo considerare questa ricorrenza, così importante per la storia della nostra democrazia, come un’occasione di rinnovamento, proprio come avvenne 77 anni fa, quando da quella scelta è iniziato un percorso che ci ha portato a decenni di benessere e prosperità.

Si tratta, però di conquiste da non dare per scontate, come ci ricorda la guerra ai confini dell’Europa, ma da alimentare giorno dopo giorno, guardando con orgoglio alla nostra Patria e al nostro Tricolore e facendo tesoro della memoria del passato.