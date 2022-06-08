“آندز” تستضيف أول قمة افتراضية لحماية الشباب

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يونيو 2022: أوصاف الفارس

اطلقت “آندز”، الشركة الرائدة في حلول توصيل بدائل النيكوتين الإلكترونية وتقنيات التبغ المسخن، قمتها الافتراضية الأولى لإطلاق مبادرة “حماية القاصرين” ، والذي يعتبر ثمرة رؤيتها لحماية القاصرين من استخدام منتجات النيكوتين بكافة أشكاله.

ويستعرض البرنامج الحلول المتاحة لحماية القاصرين، ويسلط الضوء على وجهة نظر “آندز” لحماية القصر وغير المدخنين من التعرض لحلول توصيل النيكوتين. وتكشف المبادرة أيضاً عن الخطوات الضرورية لمطابقة المنتج للمواصفات، والسبل المثلى لتغليفه، وممارسات التسويق المسؤولة، والممارسات المشروعة للتجارة والبيع بالتجزئة.

وفي هذا السياق، قال جمال بشير، المدير العام الاقليمي في شركة “آندز”: “يركز ’برنامج سنتينيل‘ على حماية الشباب من الممارسات المضللة التي قد تعرضهم لمنتجات وحلول توصيل النيكوتين الإلكترونية. ونحن على ثقة بأن حماية الأجيال الشابة وتحقيق التغيير المنشود هو أمر ممكن بتضافر جهود الجهات التنظيمية ونظرائنا في القطاع. ولاشك أن إطلاق هذا البرنامج ينسجم مع استراتيجيتنا المتمثلة في تزويد المدخنين البالغين بمنتجات معززة بالتقنيات والابتكارات العلمية تساهم في تقليص المخاطر مقارنة بالسجائر التقليدية، وتساعدهم في الإقلاع عن التدخين بكافة أشكاله”.

من جانبه، قال محمد العقرباوي، مدير شؤون الشركات والاتصال والتواصل في “آندز”: “تنطوي مسألة حماية القصر من استخدام حلول توصيل النيكوتين والتعرض لها على أهمية كبيرة اليوم. لذلك أطلقنا مبادرة “حماية القاصرين” بهدف حماية القصر والفئات الأكثر ضعفاً من تأثيرات النيكوتين، والدفع باتجاه إحداث تغيير شامل عبر تبني التزامات أخلاقية وممارسات مسؤولة مدعومة بإجراءات تشريعية مناسبة. ونحن في ’آندز‘ نعي مسؤوليتنا المتمثلة في إطلاق حوارات بناءة تساهم بإحداث تغيير جذري، وحشد جهود الجهات الفاعلة في القطاع لحماية أجيال المستقبل”.

وتم إطلاق البرنامج عبر ندوة افتراضية. وشهدت الندوة مشاركة جمال بشير ومحمد العقرباوي من الإدارة العليا لشركة “آندز” و فادي المعايطة, المؤسس الشريك ورئيس شركة “آندز” بالإضافة إلى متحدثين من Consumer Choice Center و Dyflin Group .

وناقشت إدارة “آندز” سبل حماية القصر من استخدام منتجات النيكوتين مثل تجنب النكهات الجذابة، وفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، والامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية.

وتتمتع شركة “آندز” بحضور تجاري وتشغيلي واسع في المنطقة، وستستفيد من خبرتها الواسعة بالأسواق المحلية لتقديم أفضل أنظمة توصيل النيكوتين البديلة إلى المدخنين البالغين. وتؤمن الشركة بحتمية حماية الفئات الضعيفة على غرار القصَر، والمدخنين السابقين، وغير المدخنين، من التعرض لمنتجات النيكوتين بكافة أشكالها، ومن الحملات التسويقية المضللة لهذه المنتجات.

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نبذة عن “”آندز””

تعتبر “آندز” التي تتخذ من إمارة دبي بدولة الإمارات مقراً لها ، أول شركة في المنطقة لديها رسالة واضحة المعالم تركز على منتجات توصيل النيكوتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع محفظة متنوعة ورائدة، وإيمان راسخ بأن المدخنين البالغين يستحقون بدائل أفضل من السجائر التقليدية، ستضع “آندز ” بصمتها في تطور هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وستحرص على تشجيع المدخنين البالغين على التخلص من أضرار السجائر التقليدية. وتتمحور رؤية “آندز” حول وضع أحدث أنظمة توصيل النيكوتين الموثوقة في متناول نحو ١٤٠ مليون مدخن بالغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلتزم بتقديم أفضل منتجات من نوعها وتوزيعها مع التوعية بخصائصها واحترام القوانين واللوائح المحلية في هذا المضمار، علاوة على الاستمرار بمواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.www.andsmea.com | LinkedIn