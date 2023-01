Yemen: Coalizione confuta false accuse Houthi

Smentisce di aver bombardato i distretti di Monabbih e Shada

La Coalition to Support Legitimacy in Yemen ha smentito le accuse mosse della milizia Houthi di bombardamenti al confine sui distretti di Monabbih e Shada, negando anche che vi siano state vittime civili, sottolineando che sono prive affermazioni di fondamento.

Il Generale di brigata Turki Al-Maliki, portavoce ufficiale della Coalizione, ha parlato ai media per chiarire la situazione. Ha spiegato che il suo Comando sostiene tutti gli sforzi per instaurare e proseguire l’armistizio terminato il 2 ottobre. Ha sottolineato di esercitare i massimi livelli di moderazione alla luce delle continue violazioni delle milizie Houthi ai confini e all’interno yemenita, in particolare da parte dei suoi elementi indisciplinati o incontrollabili.

L’ufficiale saudita è intervenuto in una dichiarazione su quanto sta circolando in queste ore in termini di false notizie. Questo rientra nel contesto delle accuse lanciate dagli Houthi nelle aree sotto il suo controllo. Aree che rappresentano punti caldi dove avvengono omicidi e operazioni di gruppi della criminalità organizzata. In quelle zone proliferano il contrabbando, il traffico di droga e il traffico di esseri umani, che sono gestiti da capi ed elementi affiliati agli Houthi.