Vino, corso online per operatori enoturistici

Partirà il 13 marzo. A promuoverlo Consorzi Toscani e Movimento Turismo del Vino Toscana

Un corso per la formazione di una figura professionale sempre più centrale nella vita di una cantina, specializzata nella ricezione e nell’accoglienza degli ospiti, in grado di poter presentare e promuovere con competenza i vini ma soprattutto una figura professionale in grado di veicolare lo storytelling aziendale con efficacia.

È il primo Corso online per la formazione dell’addetto all’enoturismo, che partirà il 13 marzo.

A promuoverlo il Consorzio Vino Chianti, insieme a Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano, Consorzio tutela Vini Montecucco, Consorzio tutela Vini della Maremma Toscana, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana, la società Consolve, WineTrade in qualità di media partner e l’avvocato Marco Giuri, dello Studio Giuri Avvocati, Studio specializzato nel settore vinicolo, in qualità di ideatore e Coordinatore scientifico.

Oggi la formazione è un elemento imprescindibile per garantire la qualità e il successo dell’enoturismo, a tutti i livelli. È essenziale che le moderne ‘Enoguide’ siano ben informate sulla cultura del vino e sulla produzione vinicola, così come sulle peculiarità del territorio e della sua storia.

Solo così potranno offrire ai visitatori un’esperienza autentica e di assoluta qualità. Gli operatori devono essere in grado di promuovere in modo efficace le loro attività e di raggiungere un pubblico globale sempre più ampio.

Questo richiede una conoscenza approfondita delle tendenze del mercato turistico, nonché una comprensione delle strategie di marketing più efficaci per promuovere il proprio business.

Ecco perché la legge L. 76/2019, la Regione Toscana ha previsto tra i requisiti soggettivi, anche la partecipazione a un corso di formazione teorico pratico per poter esercitare questa attività sempre più centrale per valorizzare il patrimonio vitivinicolo e culturale del nostro Paese.

