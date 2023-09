VI posto per l’azzurra Rogora in finale Coppa del mondo Lead in Slovenia

Ultima gara di Coppa del Mondo Lead a Wujiang, in Cina, il 23 e 24 settembre

Si è appena conclusa la V prova di Coppa del Mondo Lead presso il Climbing Center di Capodistria in Slovenia.

Laura Rogora, Fiamme Oro Moena, col 4° posto in qualifica ha conquistato la semifinale, dove ha ottenuto un ottimo 6° posto e si è guadagnata l’ennesima finale in Coppa del Mondo della sua carriera.

Quest’anno la nostra campionessa Rogora è rientrata un po’ in salita da un infortunio, ma ora sta tornando in forma, e lo ha dimostrato conquistando la finale mondiale di Berna.

In finale effettua una buona prestazione, 33+, e si piazza al 6° posto.

Di fronte alla standing ovation del pubblico di casa dopo il suo top sale sul podio l’inarrestabile Janja Garnbret, conquistando il 73° oro della sua carriera.

La Garnbret si conferma come l’atleta più forte e completa del panorama sportivo dell’arrampicata mondiale, Vicecampionessa del Mondo Lead, con in tasca già il pass per le Olimpiadi di Parigi conquistato con l’oro in combinata a Berna.

Argento per la giapponese Ai Mori, Campionessa del Mondo in carica e anche lei già qualificata per le Olimpiadi di Parigi col terzo posto in combinata ai Mondiali di Berna.

Bronzo per l’altra slovena Vita Lukan, sostenuta a gran voce durante la sua gara dal pubblico di casa.

Le climber azzurre Ilaria Scolaris, ASD Palavela, Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro Moena, e Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito, si fermano in qualifica al 36°, 41° e 56° posto.

Nel comparto maschile Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro Moena, e Marcello Bombardi, Centro Sportivo Esercito, in qualifica si piazzano al 14° e 22° posto, conquistando la semifinale.

In semifinale si piazzano rispettivamente 19° e 23°, non riuscendo purtroppo ad accedere alla finale.

Vince la competizione il fenomeno giapponese Sorato Anraku, Vicecampione del mondo Lead. Questo sedicenne dalla tecnica impressionante è l’unico ad arrivare al top, conquistando non solo il gradino più alto del podio, ma anche – matematicamente- il titolo di vincitore assoluto della Coppa del Mondo di specialità.

Argento per l’ottima prestazione dell’americano Jesse Grupper e un bronzo parzialmente inaspettato per lo spagnolo Alberto Ginés López.

Gli altri azzurri Michael Piccolruaz, Fiamme Oro Moena, Filip Schenk, Fiamme Oro Moena, e Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, si fermano alle qualifiche col 32°, 34° e 49° posto.

Appuntamento con la sesta e ultima gara di Coppa del Mondo Lead a Wujiang, in Cina, il 23 e 24 settembre.