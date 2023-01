Vent’anni di CinemaFiction

Red carpet con giovani promesse e cast di film in uscita

Riceviamo e pubblichiamo.

CinemaFiction festeggia 20 anni di successi con un gala a Villa Diamante a Napoli che ha visto sfilare sul red carpet tante promesse e i cast dei suoi film prossimamente al cinema.

Main sponsor dell’evento Star Telecommunication, azienda da anni al loro fianco sostenendo diverse produzioni.

Visti tra i tanti Giacomo Rizzo, Antonella Stefanucci, Adriano Favilene, Annalisa Pennino e le giovani Rossella Gamba, tra le protagoniste della serie ‘La vita bugiarda degli adulti’ dal 4 gennaio su Netflix, Brunella Cacciuni, anche influencer da milioni di follower, Tonia De Micco, Flavia Gatti, Barbara Savinelli, Annachiara Canario, Nassiratou Zanre.

La casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli, fondata da Antonio Acampora e Armando Ciotola, ha mostrato agli addetti ai lavori e ai loro allievi, le immagini dei lavori svolti in questo ventennio, presentando anche in anteprima i trailer dei due lungometraggi in uscita: ‘In fila per due’ di Bruno De Paola con Andrea Di Maria e Francesca Chillemi e ‘Desirè’ di Mario Vezza con Enrico Lo Verso.

Tra gli ospiti anche Arturo Lando, direttore scientifico master di cinema del Suor Orsola Benincasa; Gianluca Guida, direttore Istituto penale per minorenni di Nisida, Guido Baldari, capo ufficio stampa del Calcio Napoli; Giovanni Mazzitelli, regista e sceneggiatore; Luigi De Simone, AD Star Telecommunication.

Nel 2023 CinemaFiction sarà concentrata sulle riprese del prossimo film ‘Hotel Napoli’ soggetto e sceneggiatura di Maurizio Braucci per la regia di Pino Carbone e sullo sviluppo di due progetti seriali.

In programma anche molte masterclass di recitazione, regia con diversi grandi nomi del cinema italiano tra cui Claudio Cupellini e Mario Martone.

Così Armando Ciotola:

Siamo cresciuti molto in questi anni anche grazie alle istituzioni, la Regione Campania e la Film Commission stanno facendo un ottimo lavoro, la Campania è ormai un importante centro di produzione, la sfida adesso è far nascere ed alimentare qui un tessuto imprenditoriale e delle maestranze competenti. Sembra che stia tutto andando nella direzione giusta.

Ha commentato Antonio Acampora:

La più grande soddisfazione in questi anni è stata quella di scoprire giovani talenti ed aiutarli ad avvicinarsi al mondo del lavoro. All’inizio è stato difficile e molto faticoso ma la determinazione e la passione ripagano sempre. Dopo vent’anni possiamo dire di aver raggiunto un traguardo importante anche grazie al nostro settore produzione

In vent’anni CinemaFiction ha formato moltissimi bravi attori, tra i quali Marco Palvetti, Raffaele Carpentieri, Annalucia Pierro solo per citarne alcuni, ed ha dato loro le solide basi ed i canali giusti per la loro carriera.