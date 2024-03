‘Tracce di danza’ a Palazzo Fazio

In scena il 17 marzo a Capua (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 17 marzo, ore 19:00, presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua (CE), l’Associazione di Danza ‘Campania Danza’ di Salerno, Direzione Artistica Antonella Iannone, porta in scena lo spettacolo ‘Tracce di danza – Insolito glossario tersicoreo della memoria’, coreografie Antonio Apicella e Simone Liguori, interpreti Simone Centanni, Francesca D’Arienzo, Olimpia Milione e Melania Nicastro, disegno luci Virna Prescenzo.

Note

La memoria lascia tracce e lo fa senza che ce ne rendiamo conto. Partendo da quest’immagine è nata l’idea di costruire un progetto tersicoreo dal titolo ‘Tracce di danza‘.

La traccia è il segno che consente di ricostruire un percorso a volte dimenticato; è quel particolare che rimette in circolo i ricordi richiamando a sé altri dettagli fino a completarne la scena.

L’enciclopedia Treccani definisce la memoria come capacità di conservare traccia più o meno completa e duratura degli stimoli esterni sperimentati e delle relative risposte. Nell’uomo indica sia la capacità di ritenere traccia di informazioni relative a eventi, immagini, sensazioni, idee, ecc. di cui si sia avuto esperienza e di rievocarle quando lo stimolo originario sia cessato riconoscendole come stati di coscienza trascorsi, sia i contenuti stessi dell’esperienza in quanto sono rievocati, sia l’insieme dei meccanismi psicologici e neurofisiologici che permettono di registrare e successivamente di richiamare informazioni.

Tracce che persone o fatti lasciano nella mente degli uomini, nel nostro caso nella mente del coreografo. Ed allora perché non affidarsi al corpo, al suo movimento per seguire quelle ‘Tracce di danza’ necessarie a ridare voce alla memoria.

Il tempo in cui viviamo è così frenetico: siamo nell’attimo in cui viviamo ‘dimenticando’ di archiviare nella nostra mente suggestioni, profumi, volti, sguardi mentre al contempo affidiamo alla memoria virtuale il compito di conservare.

Il nostro passato si sta riducendo sempre di più in un elenco di file, schematicamente custoditi in cartelle. E quando si avverte la necessitò di recuperare quelle tracce ci si accorge d’aver perso il senso di ciò che si è vissuto.

Alla danza vogliamo affidare il compito di scuoterci dall’oblio della rete, di rimettere al centro gli umani sensi e restituire ad essi quel compito di essere traccia immateriale di memoria. Passo dopo passo, nota dopo nota, parola dopo parola. Anche in un poetico e confusionario ordine sparso.

Info – Prenotazioni

3389924524 – 3343638451 – 3356274183